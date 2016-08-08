Ярославль, 8 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В Ярославле в ночь с 7 на 8 августа неизвестные обстреляли краской предвыборные плакаты лидера ярославских коммунистов Александра Воробьева, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Плакаты были испачканы красной и черной краской, причем бросавшие целились непосредственно в изображение кандидата.

ИА REGNUM

«Пока мы выясняем, сколько точно билбордов пострадало. Кого-то конкретно обвинять мы не можем, но ясно, что активность КПРФ на выборах вызывает такую реакцию у наших оппонентов. Это грязные технологии из 90-х, даже удивительно, что кто-то сегодня решается их использовать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Коммунисты готовят заявления в избирательную комиссию Ярославской области и в полицию.

«На каждых выборах наши агитационные материалы портят, и никогда полиция не находит тех, кто это делает. Может, с приходом нового врио губернатора, который работал в МВД, что-то изменится? Это довольно значительный ущерб: плакаты были оплачены из избирательного фонда. Получается, что деньги были потрачены впустую, и мы не сможем уже вести на эти деньги агитацию», — сказал секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.