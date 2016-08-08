Тегеран, 8 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум.

Пресс-секретарь Совета стражей конституции Ирана Аббас Али Кадходаи сообщил журналистам агентства Tasnim News о грядущем совместном заседании Совета и Меджлиса (парламента).

ИА REGNUM

«Принято решение о проведении ряда встреч с руководителями парламентских комиссий и представителями регионов по вопросу реформы избирательной системы. Мы учтем их предложения», — заявил Кадходаи.

6 августа пресс-секретарь Совета заявил о проблеме подкупа избирателей, который был «беспрецедентным во время последних выборов в Меджлис и Совет экспертов». Ранее прошло совещание МВД, парламентской комиссии по внутренней политике и представителей Совета, где обсуждалась избирательная реформа. В законе о выборах планируется изменить и дополнить около 50 статей.

В марте 2016 г. МВД ИРИ направило письмо в Совет с предложением ввести в республике электронное голосование. По мнению внутриполитического ведомства, такая мера поможет значительно сократить число подкупов избирателей. В мае 2017 г. в Иране пройдут президентские выборы.