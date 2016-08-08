Вашингтон, 8 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Рейсы американской авиакомпании DeltaAirlines задерживаются по всему миру из-за сбоя в работе компьютерной системы, сообщает Breaking News.

skeeze Delta

Авиакомпания отметила, что из-за"упавшей» системы пассажиры не могут зарегистрироваться на рейс.

«Наши системы упали повсюду. Надеемся, ненадолго», — сообщает Delta Airlines.

Пассажиры не могут пройти регистрацию на рейсы, вылетающие, в частности, из аэропорта Хитроу (Лондон, Великобритания), международных аэропортов Лон-Анджелеса (США), Сан-Франциско и Чампино (Рим).