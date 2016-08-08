9 млн рублей не доплатил мурманским работникам подрядчик Минобороны
Мурманск, 8 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» до сих пор не погасили многомиллионный долг по заработной плате. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщила заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ксения Зинатуллина.
«В ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» люди планировали объявлять забастовку, голодовку, на текущий момент там задолженность по заработной плате осталась, порядка 9 миллионов рублей, — пояснила Зинатуллина. — Изначально она была более 30 миллионов рублей, то есть выплатили 21 миллион рублей».
Как сообщало ИА REGNUM, о растущей задолженности перед сотрудниками ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги», которое вело строительство взлетной полосы на военном аэродроме около Североморска и ряде других крупных объектов Министерства обороны РФ, стало известно в начале марта текущего года. На тот момент она составляла более 34 млн рублей. Тогда же был задержан подозреваемый в деле о многомиллионной задолженности. Отметим, всего в обществе работали 82 жителя Мурманской области, из которых 53 человека — жители ЗАТО Североморск.
В целом, по информации ИА REGNUM, на текущий момент задолженность по заработной плате в регионе составляет порядка 260 миллионов рублей. По данным Мурманскстата, объём просроченной задолженности на 1 июля 2016 года в среднем на одного работника организаций, имевших задолженность, составил 107 941 рубль. Наибольшая сумма задолженности по зарплате на начало прошлого месяца приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе, городе Мурманске и ЗАТО город Североморск.