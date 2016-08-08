Мурманск, 8 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» до сих пор не погасили многомиллионный долг по заработной плате. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщила заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ксения Зинатуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» люди планировали объявлять забастовку, голодовку, на текущий момент там задолженность по заработной плате осталась, порядка 9 миллионов рублей, — пояснила Зинатуллина. — Изначально она была более 30 миллионов рублей, то есть выплатили 21 миллион рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, о растущей задолженности перед сотрудниками ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги», которое вело строительство взлетной полосы на военном аэродроме около Североморска и ряде других крупных объектов Министерства обороны РФ, стало известно в начале марта текущего года. На тот момент она составляла более 34 млн рублей. Тогда же был задержан подозреваемый в деле о многомиллионной задолженности. Отметим, всего в обществе работали 82 жителя Мурманской области, из которых 53 человека — жители ЗАТО Североморск.

В целом, по информации ИА REGNUM, на текущий момент задолженность по заработной плате в регионе составляет порядка 260 миллионов рублей. По данным Мурманскстата, объём просроченной задолженности на 1 июля 2016 года в среднем на одного работника организаций, имевших задолженность, составил 107 941 рубль. Наибольшая сумма задолженности по зарплате на начало прошлого месяца приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе, городе Мурманске и ЗАТО город Североморск.