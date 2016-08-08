Тбилиси, 8 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум.



pixabay.com Грузинские керамические игрушки

— Как Вы оцениваете российско-грузинские отношения на современном этапе? На чем делается акцент?

— К огромному сожалению, российско-грузинские отношения сегодня не продвинулись настолько, насколько хотелось бы народам Грузии и России. Жители Грузии рассчитывали на то, что с уходом Михаила Саакашвили отношения потеплеют, восстановятся экономические и дружеские отношения, которые связывали наши православные народы на протяжении веков.

Нынешняя власть в стране мало сделала для того, чтобы изменить антирусскую внешнюю политику, проводимую Саакашвили. Не восстановлены дипломатические отношения, не произошло ожидаемой встречи между руководителями обоих государств. Мы можем говорить только о некотором экономическом послаблении, которое было дано Грузии Россией в порядке доброй воли. Между тем все последние опросы, которые проводили в том числе и зарубежные институты, свидетельствуют о том, что грузины тянутся к России. Согласно полученным данным, более 80% грузин хотят восстановить дружеские и добрососедские, экономические и стратегические отношения с Россией.

В настоящее время грузинские политики делают акцент на сотрудничество с Европой и США, это, конечно, право Грузии, но надо еще учитывать и мнение более 80% граждан, которые вполне обоснованно ориентируются на сотрудничество с Россией. Но самое негативное в том, что они пытаются втянуть Грузию в военный блок НАТО и вместе с ним противостоять России на ее южных рубежах, что ставит Грузию под первоочередной удар при авантюрах НАТО. Конечно, Россия этого принять не может, так как такие действия ущемляют ее геополитические интересы и представляют военную угрозу.

Грузинский народ прекрасно понимает, что ни блок НАТО, ни сотрудничество с Америкой ничего положительного Грузии не принесут. К сожалению, после развала Советского Союза Грузия до сих пор не может найти себя как государство, определить реальную форму правления и государственности.

— Какова роль Фонда «Единение русского и грузинского народов» в деле нормализации и развития грузино-российских отношений? Какие задачи ставит перед собой фонд?

— Основная цель фонда отражена в его названии. Мы стремимся восстановить добрые отношения, многовековые культурные и духовные связи. Деятельность фонда направлена на то, чтобы наши государства развивали экономическое, культурное и духовное общение. Фонд объединяет и русских, и грузин, и людей других национальностей, всех, кто готов способствовать улучшению отношений между Грузией и Россией.

Грузия была с Россией более 400 лет, в этой общей истории переплелись государственные и личные судьбы. Россия спасла Грузию от гибели, когда в 1783 году был подписан Георгиевский трактат (Георгиевский трактат — договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным грузинским царством Картли-Кахети о переходе Грузии под протекторат России. — Ред.). Грузия была на грани полного исчезновения вследствие нападения со стороны Турции и Персии, и грузинский царь Ираклий II обратился к России с просьбой взять Грузию под свой протекторат. Несмотря на то, что Россия сама была в тот период в достаточно сложном положении, она пошла навстречу этим просьбам и освободила Грузию от османского ига и персидских завоевателей, восстановила Грузию как государство в составе своих территорий. Дальнейшая судьба Грузии была тесно связана с Россией, и страна процветала под дружеским протекторатом.

Наш фонд ставит перед собой задачу донести до грузинского народа историческую правду. Для этого мы организовываем различные культурные мероприятия, выставки, круглые столы, встречи интеллигенции, снимаем документальные фильмы, издаем литературу. Недавно вышла в свет книга «Шедевры грузинской поэзии» в переводах русских поэтов, готовится издание нового уникального сборника «Русские поэты и писатели о Грузии». Планируем открытие филиалов российских вузов в Грузии, проведение бизнес-форумов российских и грузинских предпринимателей. Мы хотим, чтобы новое поколение грузинской нации, которое, к сожалению, начинает забывать русский язык или уже забыло, знало его, знало реальную историю отношений наших государств и жизни в единой стране, знало о тесных связях нашей интеллигенции и стремилось их сохранить.

Я убежден, что все интересы Грузии лежат в России. Без добрососедских отношений и содружества с Россией Грузии будет очень трудно встать на путь экономического развития, решения проблем территориальных споров и независимого существования. Страна все больше попадает в кабалу США, Запад активно навязывает свою идеологию, которая начинает превалировать, и мы уже видим процессы разложения национального менталитета. Грузинский народ это понимает и пытается противостоять, но руководство страны, которое призвано отстаивать национальные интересы, идет на поводу у американских колонизаторов. Оккупант Грузии — не Россия, как это пытаются представить политики, а США, которые сегодня захватили Грузию, сидят во всех правительственных кабинетах, закабалили страну экономически и диктуют ей, что и как делать и даже говорить. Грузия никогда не находилась в такой кабале, в какой оказалась сегодня.

— Как Вы оцениваете ситуацию в Грузии в преддверии парламентских выборов?

— Грузинский народ всегда связывал свои надежды с парламентскими и другими выборами. После развала СССР Грузия пережила очень сложные времена, когда к власти пришел националистический лидер Гамсахурдия и начал расшатывать страну с многонациональным населением своими националистическими лозунгами «Грузия для грузин». Это аукается Грузии и сегодня, все территориальные споры, которые мы видим в Грузии, начались сразу после развала СССР.

Затем в Грузию вернулся Шеварднадзе, который также не принес стране ничего хорошего, так как, судя по всему, попал под влияние американцев и проводил угодную им политику. Грузия при нем не смогла встать на свои рельсы, на свой путь развития, и когда Шеварднадзе был смещен силовым методом, к власти пришел Михаил Саакашвили, направленный в Грузию американскими спецслужбами для того, чтобы стать рупором США и исполнять их волю. Основная цель американцев — заставить Грузию отойти от России, настроить ее против России, выполнять функцию раздражителя и обострять ситуацию на ее южных рубежах. И надо признать, Саакашвили успешно с этим справлялся, он, как цепной пес, выполнял волю американских хозяев, не думая об интересах Грузии и ее народа.

Итог его правления плачевный — порядка 40 тысяч грузин оказались за решеткой и около 350 тысяч условно осужденных, и Грузия вышла на первое место в Европе по количеству находящихся в тюрьмах в пропорциональном отношении на тысячу человек населения. Грузия превратилась в полицейское государство, где говорили о демократии, а в высших эшелонах власти процветала коррупция, народ был угнетен, его мнение открыто игнорировалось. Исполняя волю американцев, Саакашвили даже развязал войну между братскими народами Осетии и Грузии, втянул в нее Россию, так как российские миротворческие силы также подверглись обстрелу с грузинской стороны. В результате этой политики Грузия потеряла Южную Осетию и Абхазию. Грузинские политики вынудили дружественные народы — абхазов и осетин — отойти от Грузии и выйти из ее состава. После международного скандала, связанного с ситуацией в грузинских тюрьмах, американцы поняли, что им не удержать у руля своего ставленника, и к власти пришли те, кто гнал Саакашвили.

— Можно ли говорить о переменах в лучшую сторону после ухода Саакашвили?

— За эти четыре года кое-что изменилось. Конечно, ушел страх, в котором жил народ, люди стали открыто высказываться, и за это не бросают в тюрьму, власть перестала изымать бизнес. Грузия развивается более цивилизованно. Но грузинский народ хотел, чтобы наказали преступников режима Саакашвили, чтобы вернули награбленное, чего сделано не было.

К огромному сожалению, народ не увидел тех положительных сдвигов, которых ожидал. При таких больших внешних долгах трудно проводить какие-либо экономические реформы, поднимать экономику. Америка и Европа навязывают Грузии различные гранты, втягивают в новые долги, получая взамен часть бизнеса страны.

Практически неизменной осталась и внешнеполитическая линия новой власти. Голосуя за команду «Грузинской мечты», народ рассчитывал, что будут восстановлены отношения с Россией. Но постепенно пришло разочарование, несмотря на достигнутые определенные экономические сдвиги.

— Какие?

— Первое, что сделала новая власть, — шаг навстречу сельскому хозяйству, крестьянам стали предоставлять средства и материалы для того, чтобы они могли обрабатывать землю и выращивать продукцию для себя, а также для рынка. Были проведены реформы в области здравоохранения, которое при Саакашвили стало полностью платным, даже вызов скорой помощи, и народ в прямом смысле погибал, потому что ему не оказывали своевременно безвозмездную медицинскую помощь. Реформы коснулись и образовательной сферы. Успехи в экономике связаны в основном с туристическим сектором. Положительным фактором стало и открытие для грузинской продукции определенных сегментов российского рынка.

Дело в том, что грузинское правительство не может показать народу даже то положительное, что сделано в экономике, здравоохранении, образовательной сфере, а также в области демократических свобод. Успехи сознательно замалчиваются, так как все средства массовой информации Грузии находятся в руках сторонников Саакашвили и контролируются ими. Они очерняют все предпринимаемые нынешней властью действия. Гвардия Саакашвили никуда не делась, ее представители заседают в парламенте, занимают высокие должности во властных структурах, что, конечно, народ не устраивает. Поэтому грузины настроены достаточно пессимистично по отношению к нынешнему правительству.

— Каков расклад политических сил перед выборами?

— До выборов в Грузии осталось меньше четырех месяцев, в них собираются участвовать около 30 политических партий, для маленькой Грузии это очень большое число. Всего же в Грузии более 200 партий. На политическом ландшафте действуют либеральные силы, которые финансируются американцами, националисты Саакашвили, которые до сих пор поддерживаются американскими спецслужбами. Блок «Грузинская мечта» развалился, и, наверное, это оправданно, так как надо предоставить народу возможность голосовать за конкретные партии, конкретных людей, а не за коалицию. Появились небольшие организации, которые пытаются говорить о сотрудничестве с Россией и хотят бороться за пророссийские голоса. Я думаю, что грузинский народ отдаст свое предпочтение на выборах тому, кто докажет, что реально стремится развивать отношения с Россией.

Надежда, что победят силы, которые радеют за интересы Грузии, есть. Грузии нужны прогрузинские политики, которые будут служить именно своей стране. Эти политики будут расставлять приоритеты, исходя из интересов Грузии. На мой взгляд, главный приоритет Грузии — стратегическое партнерство с Россией, ибо все экономические, культурные, духовные связи, которые существовали между грузинским и российским народами, никто восполнить не может, да и не стремится. Экономические и торговые интересы, рынок грузинских товаров и рабочей силы Грузии находятся в России.

Если же говорить о возможном восстановлении территориальной целостности Грузии, оно также может быть достигнуто исключительно при участии и посредничестве России. Осетинский и абхазский народы должны увидеть, что в Грузии созданы реальные условия для их возможного, повторяю, возможного совместного проживания в рамках нового единого государства, что они не будут притесняться, а их интересы ущемляться. В этом случае, при гарантиях со стороны России, можно будет говорить о восстановлении Грузии в ее прежних границах. Таким образом, и стратегические интересы Грузии лежат в России.

— Не кажется ли Вам, что Грузия попадает в определенную экономическую зависимость от Азербайджана и Турции, которая усиленно наращивает свое присутствие, в частности в Батуми?

— Экономическая ситуация в Грузии тяжелая. Как уже говорилось выше, из всех отраслей восстановился только туристический сектор, это единственная «живая» сфера, которая приносит Грузии дивиденды. Сельское хозяйство, несмотря на ту небольшую поддержку, которую нынешние власти ему оказывают, пока пытается обеспечить себя само. Грузинская продукция, фрукты, вина и другие товары не могут найти своего потребителя и быть реализованы на рынках Европы, ибо там в них не нуждаются. Это в России еще помнят и вкус грузинского вина, и вкус боржоми.

Грузия попала в экономическую зависимость в первую очередь от США, в стране нет реального восполнения бюджета за счет своих средств. Разорвав пуповину с Россией, Грузия стала уязвимой в экономическом плане и была вынуждена обратиться к Азербайджану, чтобы обеспечить себя энергоресурсами. При этом стоимость энергоресурсов из Азербайджана намного превышает стоимость энергоресурсов, которые Грузия могла бы получать из России. Но под экономические выкладки подводится политический знаменатель — нежелание Грузии попадать в «энергетическую зависимость» от России.

Ну и конечно, усиленно наращивает свое присутствие в Грузии Турция и сегодня чувствует себя в стране хозяином. Грузия была процветающим государством в этом регионе, и соседи с завистью поглядывали на то, как живет грузинский народ. Мы хорошо помним период, когда во времена перестройки открылись границы и грузины ездили в нищие приграничные районы Турции, где за валюту продавали туркам, у которых ничего не было, старые поношенные башмаки, костюмы, детские игрушки. Но потом Турция все прибрала к рукам, грузинские предприятия превращались в металлолом и вывозились в Турцию. Турки полностью взяли под контроль грузинский рынок, стали снабжать грузин своими продуктами, далеко не лучшего качества, и вывозить из Грузии все, что выращивается — экологически чистые фрукты, овощи и скот, поставляя взамен суррогат.

Конечно, Грузию беспокоит возрастающее влияние Турции и в Аджарии, которую турки до сих пор считают своей территорией. Бывший премьер-министр Турции, будучи еще министром иностранных дел, на всех картах отмечал Аджарию и Батуми как турецкую территорию. Сегодня в Батуми более 20% населения турки, у них свой бизнес, они чувствуют себя хозяевами и считают грузин людьми второго сорта. Грузия понимает угрозу потери своей территории, что вполне реально при слабом правлении и отсутствии воли у руководства.

— Как Вы оцениваете стремление Грузии вступить в НАТО? Каковы могут быть политические и военные последствия этого шага?

— Вступление в НАТО — абсолютно бредовая идея, маниакально навязанная Грузии. Что хочет Грузия в НАТО, что ждет она от НАТО? Североатлантический блок выполняет сегодня функции мирового жандарма. НАТО водит страну на поводке, обещая ей золотые горы, а на деле во всех заявлениях высшего руководства альянса говорится о том, что Грузии еще очень далеко, лет 20−25, до возможного вступления в Североатлантический блок.

НАТО Грузию не спасет. При этом все территориальные претензии Грузии закончатся, ибо НАТО принимает в свои ряды государства с устоявшимися и признанными границами. Если Грузия вступает в НАТО и натовские войска появляются на ее территории, она автоматически становится противником для России, последствия чего могут быть для грузинской стороны очень тяжелыми. И Россия открыто заявляет об этом, на что имеет полное право, ибо речь идет о ее геополитических интересах. Таким образом, Грузия может стать разменной монетой и пострадать.

— Каковы перспективы, на Ваш взгляд, грузино-армянских отношений в политической и экономической сферах?

— ?Грузины и армяне — давние соседи. Оба народа жили в одном государстве. Сегодня страны сотрудничают главным образом в экономической сфере по причине зависимости Грузии от Азербайджана, Турции и США. Эта зависимость не позволяет Грузии проводить самостоятельную политику в отношениях с Арменией.

Улучшению двусторонних отношений способствовало бы снятие блокады Армении, в частности разблокирование транзитной железной дороги в Армению. Этот шаг выгоден Грузии и с экономической точки зрения, она получала бы солидные дивиденды. Но в этом вопросе Грузия не может принять положительного решения, так как опасается ухудшить отношения с Азербайджаном, от которого экономически зависит. Ну и конечно, в вопросе отношений Грузии с Арменией давление осуществляет Турция, которую Армения раздражает своей независимостью, твердой позицией по вопросу геноцида. Нельзя не отметить твердую волю Армении в проведении своей политики, лоббистские способности армянского государства. Мы знаем о достижениях Армении в деле международного признания геноцида, в том числе в США и Германии.

— Каково положение армян в Грузии?

— Исторически сложилось так, что армяне проживали в Грузии издавна, они представляли большой экономический и культурный слой населения, так было и до революции 1917 года, и в первые годы советской власти. Армянские деятели имели большинство в грузинском парламенте, это были люди, именами которых и сегодня названы улицы в Грузии.

Ситуация поменялась после развала СССР во многом из-за абсурдного и вредного термина «Грузия для грузин». Конечно, в регионах, где проживают армяне, они хотят большей самостоятельности, хотят, чтобы учитывалось их мнение в управлении этими регионами, хотят быть представленными в местных органах власти, иметь больше возможностей реализовать свои культурные и духовные потребности.

У грузинских властей есть определенные опасения относительно того, что армяне проживают в этих районах очень компактно, они опасаются сепаратистских настроений, которые могут подогреваться Западом и той же Турцией. Грузинское руководство опасается также возможного возвращения в эти регионы турок-месхетинцев якобы для того, чтобы «разбавить» население. Все понимают, что давление и влияние Турции уже достаточно велико и заселение районов страны, в том числе Джавахетии, турками-месхетинцами чревато еще большими рисками.

— Как развиваются культурные связи между Грузией и Россией, есть ли совместные проекты в этой области?

— Культурные связи между Грузией и Россией поддерживаются усилиями энтузиастов, в том числе и нашим фондом. Проходят кинофестивали и выставки, встречи интеллигенции и круглые столы. Но все эти мероприятия проводят представители поколения, которое жило в Советском Союзе и помнит российско-грузинские отношения. К сожалению, многие видные деятели этого поколения уходят, и если ситуация не поменяется, результат окажется плачевным. Что касается крупных совместных проектов между Россией и Грузией, их сегодня, к сожалению, нет. И в этом вопросе нужна воля грузинского государства, которое пока не слышит свой народ. Но надежда есть, и она питает не только юношей, но и нас.

Беседу вела Мария Григорьянц

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM