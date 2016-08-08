Москва, 8 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Бессрочная голодовка жилищных очередников продолжается. В Банном переулке напротив здания приемной «Единой России» активисты организации «Очередники Москвы» организовали пикет. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM участница акции Надежда Соболькова, несмотря на задержания и снос лагеря, очередники будут добиваться положенных им квартир.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередники

«Нас сейчас здесь двое. Мы стоим с плакатом. Рядом нас фотографируют сотрудники полиции. Скоро придут остальные очередники», — сообщила Соболькова.

Читайте также: В Москве снесли лагерь голодающих очередников

После сноса лагеря в Банном переулке жилищных очередников несколько раз увозили в Мещанское отделение полиции (4, 5 и 6 августа), а затем в суд, сообщила очередница, многодетная мать Лариса Дроздова. По ее словам, после нескольких часов задержания голодающих отпустили без протоколов.

Напомним, активисты общественной организации «Очередники Москвы», выступающие против того, что в течение многих лет не могут получить жилье, объявили голодовку 1 июля 2016 года. В Банном переулке на протяжении более одного месяца десять человек жили в полиэтиленовой палатке.

Участники голодовки неоднократно организовывали одиночный пикет напротив здания приемной «Единой России», на встречу с голодающими приезжали депутаты. Вечером 4 августа лагерь был снесен. Протестующие были задержаны и доставлены в Мещанское отделение полиции. Как сообщалось на сайте ovdinfo.org, голодающих очередников Ларису Дроздову, Светлану Демину и Галину Савенкову отпустили.