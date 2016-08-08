Якутск, 8 августа, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Якутии продолжают активно обсуждать предвыборные события в регионе, хотя свежих информповодов для этого нет. С особым вниманием в республике муссируется тема жалоб на незаконность сбора подписей за провластного (по мнению политологов) кандидата-самовыдвиженца, госсоветника республики Андрея Борисова. Будет ли он зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Госдуму, станет известно после 10 августа, когда закончится проверка 18,5 тысячи собранных им подписей, а пока некоторые СМИ Якутии публикуют материалы, в которых самовыдвиженец выглядит обиженным и ущемлённым происками конкурентов. Взбудоражил Якутию и новый поворот на муниципальных выборах: выдвинулся уже второй кандидат-однофамилец главы Нерюнгринского района. Подробности в политическом обзоре ИА REGNUM СМИ Якутии.

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Недозволенная провокация

Aartyk.ru пишет, что обличавшие незаконность сбора подписей за Андрея Борисова общественники и СМИ, снимая видео в СВФУ, занимались «недозволенной провокацией». «Люди Тумусова (депутат Госдумы, кандидат «Справедливой России» Федот Тумусов — прим. ИА REGNUM ) врывались в штаб его конкурента на выборах, названивали от имени штаба его конкурента», — сообщает региональное СМИ, напоминая, что неэтично поступил сам кандидат от «Справедливой России», выложивший в сеть подписные листы с паспортными данными жителей села Хоро в нарушение закона о персональных данных граждан. «Федот Тумусов если не изберётся на третий срок Госдумы — его политическая судьба предрешена. Поэтому для него нынешние выборы — это самые главные выборы в его политической карьере. Так что, Федот Семеныч пойдет (и даже обязан пойти) на всё», — считает Aartyk.ru.

Информагентство также оценивает процесс сбора подписей за Андрея Борисова, отмечая, что его предвыборный штаб под руководством ректора СВФУ Евгении Михайловой показал свой непрофессионализм и недалекость в знании избирательной технологии: «Полагаться на «авось» и на «адмресурс» не прокатило — превышен порог «кривых» подписей. Что предпримут ЦИКи РФ и РС еще неизвестно».

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Репутационный урон

ИА SakhaLife также посвящает материал теме противостояния Федота Тумусова и Андрея Борисова, ставя последнему в плюс опубликованные 7 480 материалов в «Яндекс.Новости» с его именем. «Лидерство Андрея Борисова обусловлено тем, что он стал единственным кандидатом-самовыдвиженцем, сумевшим собрать 19 тысяч требуемых подписей. С особой яростью некоторые интернет издания писали о нарушениях, якобы имевших место быть при сборе подписей. При этом, желаемое выдавалось за действительное. Тем самым самовыдвиженцу нанесен репутационный урон. Любой ценой его пытаются сбить с избирательной кампании», — сообщает региональное СМИ.

Редакция информагентства выяснила, что о скандале при сборе подписей за Борисова наиболее активно сообщали СМИ, много писавшие про Федота Тумусова. Этой информацией статья ИА SakhaLife заканчивается.

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«Будь бдительным!»

К этому своих читателей призывает РИГ SAKHAPRESS.RU, предупреждая о том, что в республике уже начали активно использоваться грязные предвыборные технологии: «Кандидаты подвергаются информационным атакам, а журналисты фабрикуют откровенную ложь, называя её «независимым журналистским расследованием». Журналист должен быть честным, руководствоваться профессиональными этическими нормами и не подвергать огульной критике отдельно взятых кандидатов, напоминает региональное издание.

Ярким примером «грязных технологий» СМИ называет серию публикаций о «фальсификации подписей» в одном из штабов кандидата-самовыдвиженца «видимо, потенциально самого сильного»: «Невооружённым взглядом видно, что заказные «общественники» играют по заранее заготовленному сценарию, видеосъемки трактуются прямолинейно и однозначно заранее продуманы участниками предвыборной гонки. А народ-то путается и мучается. И как он сделает правильный выбор?».

К этим рассуждениям сводится суть публикации информационного агентства, также переживающего, что Андрей Борисов до сих пор не дал своим обидчикам отпор.

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Второй двойник Фитисова

В Нерюнгринском районе, где 18 сентября будут выбирать главу, в списках кандидатов начали появляться двойники действующего руководителя муниципалитета Андрея Фитисова. Как пишет ИА SakhaNews, 20 июля о желании баллотироваться на главу района в территориальную избирательную комиссию заявил Сергей Фетисов — человек в Нерюнгри до сих пор никому неизвестный. Впрочем, через пару дней 61-летний «кандидат» от предвыборной борьбы отказался, сославшись на плохое состояние здоровья.

Но практическим сразу возглавить район Якутии, по данным газеты «Индустрия Севера», пожелал 22-летний продавец-консультант из Орловской области (Кромской район, деревня Букреево, население 64 человека), которого зовут Алексей Фетисов. Он выдвигается самовыдвиженцем, забирать документы из избиркома не планирует и активно собирает подписи для регистрации.

«Понятно, что все эти игры ведутся с единственной целью: ввести избирателей в заблуждение, оттянув хоть пару процентов голосов у реального будущего кандидата на этих выборах — действующего главы Нерюнгринского района Андрея Фитисова», — с уверенностью заявляет региональное информагентство, указывая на разницу фамилий и «е» вместо «и». «Даже в родном Нерюнгринском районе проживают 10 человек с фамилией Фитисов (4 мужчины и 6 женщин) и 18 человек с фамилией Фетисов (10 мужчин и 8 женщин). Неужели никто из них не согласился?», — недоумевают журналисты. Они надеются, что выдвижение двойников пресечёт глава ЦИК Элла Памфилова, но пока с обещанной проверкой представители федерального избиркома, собиравшиеся проверить законность собранных за кандидата в Госдуму подписей, в Якутию на доехали.

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