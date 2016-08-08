Ставрополь, 8 августа, 2016, 11:30 — ИА Регнум.



bykst Вода

Кавказские Минеральные Воды решили кардинально бороться с подделками на рынке минеральной воды. Они отказались от поставок минеральной воды Ессентуки-4 и Ессенутки-17 компаниям, занимающимся ее розливом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте общественных связей Корпорации развития Северного Кавказа.

Теперь «Кавминкурортресурсы», которое владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод месторождений Кавминвод, будет самостоятельно разливать добытую в курортном регионе минеральную воду Ессентуки-4 и Ессенутки-17.

Эти бренды минеральной воды широко известны в России. Минеральная вода из месторождений Ессентуков имеет лечебные свойства и хорошо покупается в России еще с советских времен.

Вместе с тем в последнее время в розничной продаже появляется поддельная продукция, из-за чего поставка минеральной воды Ессентуки-4 и Ессентуки-17 будет прекращена так называемым ботлерам.

Ботлеры — это заводы, которые разливают воду по бутылкам и занимаются ее дистрибуцией. Установлено, что между фирмой-поставщиком и ботлером может и не быть никакой системы контроля, кроме условий франчайзинга: купить концентрат и разлить его в фирменную бутылку. В этом случае под сомнение ставится качество конечного продукта, который попадает на прилавки магазинов.

«Решение об остановке поставок было принято для повышения гарантии качества минеральной воды Ессентуки-4 и Ессентуки-17», — прокомментировал это решение председатель Совета директоров АО «КРСК», первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Статистика говорит о том, что объем российского рынка минеральной воды марок Ессентуки-4 и Ессенутки-17 в несколько раз выше, чем количество минеральной воды, поставляемой ботлерам из региона. При этом крупные партии лечебно-столовой и лечебной минеральной воды не соответствовали требованиям ГОСТа.

Это говорит о появлении на рынке контрафактной продукции. В 2015 году из Ессентуков предприятиям-ботлерам было поставлено минеральной воды для розлива 19,5 миллиона бутылок Ессентуки-4 и 13,6 миллиона бутылок Ессенутки-17. За первые семь месяцев нынешнего года — для розлива 9,16 миллиона бутылок Ессентуки-4 и 6,74 миллиона бутылок Ессентуки-17.

Появление на рынке поддельной воды ненадлежащего качества наносит значительный ущерб репутации самой минеральной воды, ставит под сомнение ее лечебные свойства. Чтобы это прекратить, «Кавминкурортресурсы» намерено разливать лечебную воду самостоятельно. Для этого компания арендовала мощности у двух заводов и заключила договорыо поставке с торговыми сетями.

До конца года в торговые сети Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга будет поставлено около 16 миллионов бутылок проверенной минеральной воды. Первые партии уйдут в магазины уже в конце августа 2016 года.

«Производители, которые попали под данное ограничение, смогут приступить к разработке собственных торговых марок и новых брендов. Остановка поставки минеральной воды из других скважин не планируется», — рассказал Байсултанов.

Отметим, что АО «Кавминкурортресурсы» владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений Кавминвод — Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского и является структурообразующим предприятием региона. На балансе предприятия находятся в том числе Тамбуканское месторождение лечебной грязи, 210 скважин различного назначения, более 150 км минералопроводов.

В 2014 году АО «Корпорация развития Северного Кавказа» было назначено управляющей компанией «КМКР».