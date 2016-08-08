Москва, 8 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил под стражей криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. Подозреваемый обвиняется в вымогательстве 8 млн рублей.

Michael Coghlan За решёткой

«Решение суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья 8 августа 2016 года.

Адвокат обвиняемого настаивал на том, что оснований держать под арестом Калашова нет. В свою очередь, прокурор просила оставить решение суда первой инстанции в силе. В итоге, судья отклонила жалобы ходатайство защиты.

Напомним, Калашова арестовали 13 июля 2016 года. Его подозревают в причастности к убийству двоих человек, вымогательству крупной суммы денег и незаконном обороте оружия.

Криминальный авторитет будет содержаться под стражей как минимум до 15 августа