Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Дзюдоист Ришод Собиров принес в копилку сборной Узбекистана на олимпиаде в Рио-де-Жанейро еще одну бронзовую медаль в весовой категории 66 кг, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.

Pyfisch Бронзовая медаль

Собиров является трехкратным призером Олимпийских игр.

Ранее в весовой категории до 60 кг он завоевал бронзу на олимпиаде в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).

«Эту победу я посвящаю 25-летию независимости Республики Узбекистан», — заявил Собиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первую награду для сборной Узбекистана на олимпиаде в Рио-де-Жанейро принес дзюдоист Диёрбек Урозбоев — он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

Узбекские спортсмены принимают участие в соревнованиях в Бразилии по таким видам спорта, как академическая гребля, художественная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, бокс, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, настольный теннис, плавание, тхэквондо (WTF), теннис, трамплин, стрельба, вольная и греко-римская борьба.