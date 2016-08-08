Тверь, 8 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Тверской императорский дворец готовится к открытию после реставрации — ход подготовки обсуждался 5 августа на встрече исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени с директором Тверской областной картинной галереи Татьяной Куюкиной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Неизвестный автор. Тверской императорский дворец. XIX в

Тверской императорский дворец является одной из центральных культурных достопримечательностей Верхневолжья, памятником архитектуры XVIII.

«Вы ведете огромную работу по восстановлению дворца, готовитесь к открытию одного из главных символов Тверской области. Это важный и уникальный объект», — подчеркнул Игорь Руденя.

В настоящее время ведется музеефикация, насыщение экспозиций областной картинной галереи. Уже скоро экспонаты смогут оценить как сами тверичане, так и гости города. «У галереи богатая коллекция, которую удалось сохранить в прекрасном состоянии», — отметил глава области.

Татьяна Куюкина рассказала, что процесс перемещения картин является достаточно сложным, необходимо выдерживать период адаптации произведений искусства к новым климатическим условиям в отреставрированном здании. «У нас есть реставраторы, которые умеют работать с такими материалами», — заверила руководитель галереи.

Игорь Руденя выразил уверенность в том, что открытие Тверского императорского дворца станет дополнительным импульсом в развитии туристского сектора и привлечет немало гостей из других регионов и зарубежных стран.

Высокую значимость Тверского императорского дворца как объекта культурного наследия федерального масштаба отметил председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин, который 4 августа в рамках поездки в Тверской регион посетил памятник архитектуры. Он подчеркнул, что федерация заинтересована в дальнейшем развитии и сохранении Императорского дворца.