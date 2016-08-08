Шарлеруа, Бельгия, 8 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Власти Бельгии установили личность погибшего мужчины, который совершил нападение на полицейских в городе Шарлеруа. Как передает газета Le Soir, злоумышленником оказался 33-летний уроженец Алжира Халед Баббури, проживавший в стране с 2012 года.

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По данным издания, Баббури не был ранее известен спецслужбам Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Бельгии неизвестный мужчина с мачете напал на сотрудников полиции. В результате инцидента пострадали двое сотрудников правоохранительных органов, сам нападавший был убит.

ЧП произошло возле здания полицейского управления в Шарлеруа. По предварительным данным, во время нападения мужчина кричал «Аллах акбар!».

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