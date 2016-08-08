Чебоксары, 8 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. К «мусорному» делу подключилась прокуратура Чувашии. По итогам анализа порядка ценообразования при формировании ЗАО «Управление отходов» платы за накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) ведомство пришло к выводу о необоснованном установлении «завышенной цены», о чём уже с ноября прошлого года трубят участники рынка и УФАС, возбуждая дела одно за другим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Свалка во дворе

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Концессионное соглашение между Минприроды Чувашии и ЗАО «Управление отходами» (г. Москва) было заключено 1 июля 2014 года, оно касается завершения строительства межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории республики. Деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО) начата концессионером в ноябре 2015 года — до утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса и ввода в эксплуатацию полигона.

Приказом генерального директора ЗАО «Управление отходами» стоимость услуги временного накопления ТКО с последующим размещением утверждена в размере 425 рублей за 1 куб. метр. Напомним, что это почти в 10 раз выше ранее установленной стоимости, когда отходы принимались на Пихтулинскую свалку. При этом в состав затрат концессионера включены финансовые обязательства по облигационному займу, взятому в целях реализации концессионного соглашения, в размере 288,86 рубля за 1 куб. метр.

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Возврат и обслуживание привлеченных инвестиций концессионера должны обеспечиваться за счет регулируемого тарифа на услуги концессионера и надбавок к нему, что направлено на достижение баланса интересов и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса. Однако плата за накопление ТКО к числу регулируемых тарифов не отнесена, в связи с чем «оснований для включения понесенных ЗАО «Управление отходами» расходов в целях реализации концессионного соглашения в состав указанной платы не имелось», говорят в прокуратуре Чувашии.

«Произвольное определение ЗАО «Управление отходами» размера понесенных затрат в составе платы за накопление ТКО в отсутствие контроля за формированием платы и обоснованностью включенных в неё расходов со стороны органа регулирования может повлечь нарушение прав потребителей, возложение на них необоснованных затрат организации и свидетельствует о нарушении условий концессионного соглашения. Без учета указанных затрат плата за накопление твердых коммунальных отходов в соответствии с представленной калькуляцией составляет 84,37 рубля за 1 куб. метр», — считают в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, невозможность возврата инвестиций обусловлена отсутствием утвержденной в установленный концессионным соглашением срок инвестиционной программы концессионера. Нарушение срока принятия программы «не может являться основанием для возложения бремени расходов концессионера на потребителей путем включения в состав платы за накопление отходов инвестиционных затрат ЗАО «Управление отходами», отмечают в прокуратуре Чувашии.

«Ответственность за нарушение указанного условия соглашения регламентирована п. 9.3.2 концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер в таком случае вправе не приступать к использованию объекта концессионного соглашения и (или) расторгнуть его, либо в случае заключения соглашения о предоставлении субсидии вправе рассчитывать на возмещение концедентом затрат и недополученных доходов на ежегодной основе в размере 1/7 от суммы инвестиций. Таким образом, отсутствие утвержденных органом регулирования тарифов и надбавок может повлечь дополнительные расходы бюджета субъекта, но не может оказывать влияние на права потребителей», — подчёркивают в прокуратуре Чувашии.

«Указанными действиями ЗАО «Управление отходами» ответственность за нарушение сроков разработки инвестиционной программы фактически переложена с концедента (региональная власть в лице Минприроды Чувашии) на потребителей, что повлекло необоснованное установление завышенной платы за накопление твердых коммунальных отходов», — делают вывод в надзорном ведомстве. Материалы проверки «о нарушении ЗАО «Управление отходами» законодательства о защите конкуренции» направлены в УФАС по Чувашии.

Напомним, что ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя рост цен на временное хранение мусора, расплывчато сообщил, что «максимум увеличение за сбор, за вывоз, в конечном счёте — за утилизацию мусора» составило 50%: «Для юридических лиц — 26%, для физических лиц, начиная с 25% до 40%». Затем глава республики и вовсе заявил, что сбор, вывоз, утилизация ТБО в удельном весе общих тарифов в расходах семейного бюджета занимает «2−3%, по отдельным территориям может быть 4−4,5%», и «это вообще не так значимо». Конкретных цифр глава Чувашии избегал.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается рассмотрение двух резонансных антимонопольных дел в связи с ценами на мусор, которые были установлены после запуска нового полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Новочебоксарске. Ранее УФАС предупредило филиал ЗАО «Управление отходами» за «навязывание невыгодных условий» договора хозсубъектам «путём установления необоснованной цены и нарушение порядка ценообразования за услуги по временному накоплению отходов с последующим размещением». После отказа установить «экономически обоснованную» цену УФАС возбудило дело. Затем — ещё одно, включив в число ответчиков и Минприроды Чувашии, подозревая их в действиях, «которые привели (могут привести) к необоснованному росту стоимости на услуги ЗАО «Управление отходами» для организаций на рынке оказания услуг по хранению ТБО». Ответчики не согласны с позицией УФАС. «Ни в коем случае!» — заявляла ранее ИА REGNUM заместитель министра природных ресурсов Татьяна Иванова.

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Проблема дошла до президента страны Владимира Путина, который поручил Генпрокуратуре, ФАС и Минстрою России проверить новый полигон твёрдых бытовых отходов в Чувашии на предмет «обоснованности установления размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами». Ответственность за проведение проверки возложена непосредственно на руководителей ведомств Юрия Чайку, Игоря Артемьева и Михаила Меня. Проверку поручено провести в срок до 15 августа.

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