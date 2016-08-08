София, 8 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что София планирует оживить энергетические проекты, которые ранее осуществлялись совместно с Москвой. Речь идёт, в частности, о проекте строительства АЭС «Белене» и о строительстве газопровода «Южный поток», сообщает Bloomberg.

trend.az Газопровод «Южный поток»

«Болгария и Россия договорились создать рабочие группы по восстановлению российских энергетических проектов, в том числе… АЭС «Белене», — сообщил Борисов. Также Борисов отметил, что рабочая группа будет создана по восстановлению «Южного потока».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в телефонном разговоре обсудили реализацию совместных проектов в сфере энергетики. В беседе премьер-министр сообщил российскому президенту, что «в настоящее время в портах Бургас и Варна хранятся трубы, предназначенные для строительства проекта «Южный поток».

Напомним, «Южный поток» должен был проходить по дну Чёрного моря из Анапского района в порт Варна (Болгария). Строительство стартовало в декабре 2012 года и должно было завершиться в 2015 году. Однако в апреле 2014 года Европейский парламент рекомендовал отказаться от строительства «Южного потока». 1 декабря 2014 года президент Путин заявил, что Москва не будет продолжать реализацию «Южного потока» из-за позиции ЕС.

Напомним, недостроенная атомная электростанция АЭС «Белене» на реке Дунай (север Болгарии) начала строиться в 1987 году, а в 1990 году строительство было прекращено, так как возникли сложности в финансировании проекта.

Только в 2005 году была достигнута договорённость о завершении строительства АЭС: в 2006 году российская компания «Атомстройэкспорт» выиграла тендер на сооружение двух блоков АЭС «Белене». Но проект вновь заморозили после того, как правительство Болгарии возглавил Борисов.