Астрахань, 8 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Астраханской области школы искусств под сокращение не попадут. Как заявил на недавней пресс-конференции губернатор региона Александр Жилкин, главам районов дано поручение не закрывать ни одного учреждения, где дети получают комплексное эстетическое развитие. Об этом ИА REGNUM сообщил и в пресс-службе главы области 8 августа. В противном случае, чиновников ждут серьёзные претензии.

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Руководитель субъекта отметил, что ему «нравится та устойчивая система развития музыкальных школ и школ искусств, которая сложилась во времена СССР». Между тем, к реорганизации этих учреждений под предлогом неэффективности в некоторых районах области приступили ещё до кризиса. Опасения у сельчан возникли из-за того, по их мнению, школы искусств теряют ведомственную принадлежность к отрасли культуры и, соответственно, применяют другие стандарты образования и предпрофессиональной подготовки детей.

На сегодня, по заверениям Минкульта, эта неутешительная тенденция остановлена.

«Принято решение усилить работу по созданию условий для осуществления образовательной деятельности по предпрофессиональным и общеразвивающим программам», — добавил Александр Жилкин.

В настоящее время работу в сфере культуры и искусства осуществляют 26 музыкальных и художественных школ с 19 филиалами, в них обучается более 10,7 тыс. учащихся. Это 12,4% от числа всех детей школьного возраста.

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Сельские библиотеки Астраханской области стремятся идти в ногу со временем

Добавим, что опасения жители региона высказывают и по поводу закрытия библиотек, кинотеатров, а также домов культуры в регионе. Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года число ставок работников культурно-досуговых учреждений и библиотек сократилось на четверть. А в Икрянинском и Володарском этот показатель превысил 50%. Значительно сократили свою деятельность и сельские библиотеки. В ряде сел их попросту нет. А в поселке Володарский и селе Новокрасино Володарского района библиотеки закрыли вопреки мнению местных жителей. Дома культуры отсутствуют в девяти селах Володарского и Камызякского районов. Оставляет желать лучшего и ситуация с сельскими кинозалами и их оснащенностью.

Мониторинг, который провели активисты ОНФ, показал, что на сети сельских учреждений культуры негативно сказалось доведенное до крайностей стремление местных властей экономить бюджетные средства.