Архангельск, 8 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Архангельске завершились слушания по уголовному делу в отношении мастера МУП «Водоканал» Морозова. Он признан виновным в гибели школьницы и получил наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием и организацией работ на водопроводной сети на срок 1 год 6 месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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По информации пресс-службы ведомства, установлено, что Морозов, являясь мастером Соломбальского участка цеха водопроводной сети МУП «Водоканал», зная о том, что на двух технологических отверстиях водопроводной камеры, расположенной около д. 128 по улице Победы в Архангельске, отсутствуют крышки, не принял мер по устранению выявленных нарушений, в результате чего 21 января этого года малолетняя — ученица 3 класса, по пути из школы домой, не увидев открытое отверстие камеры подземного водопровода, провалилась в него и утонула.

Морозову назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием и организацией работ на водопроводной сети на срок 1 год 6 месяцев. Суд частично удовлетворил исковое заявление потерпевшей, взыскав с МУП «Водоканал» 1 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после трагической гибели школьницы, провалившейся в открытый канализационный колодец, началась массовая проверка люков. Выяснилось, что в городе насчитывается более 100 колодцев без люков. Меры по закрытию колодцев до сих пор не приняты — «дыры» встречаются, в том числе, на центральных улицах города.