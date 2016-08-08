Юрьевец, Ивановская область, 8 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Город Юрьевец в Ивановской области остался без электроснабжения утром 8 августа из-за прохождения грозового фронта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Сообщение об аварийном отключении электричества поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области в 08:10. Без света остался город Юрьевец — ЦРБ, четыре детских сада, 15 двухэтажных домов, шесть пятиэтажных домов, 510 частных домов. Всего в зоне отключения оказались около трех тысяч жителей.

В настоящее время электроснабжение частично удалось восстановить, окончательное завершение аварийных работ запланировано на 14:00.

Атмосферный фронт, прошедший 7−8 августа, стал причиной аварийных отключений электричества в Тверской, Тульской, Ярославской областях.