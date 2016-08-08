Тегеран, 8 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. С 6 августа 2016 г. введен безвизовый режим между Ираном и Арменией. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Armen Press.

Orijentolog Граница Между Ираном, Арменией и Азербайджаном

По словам посла Ирана в Армении Казема Саджади, «отмена виз стала возможной благодаря достигнутым соглашениям, мы ожидаем увеличение туристического обмена между двумя странами». Согласно новым правилам, граждане Ирана и Армении смогут находиться на территории другой страны без въездной визы в течение 90 дней.

10 июля 2016 г. на совещании правительства президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении Тегерана отменить визовый режим с Ереваном. Соглашение об отмене виз было подписано 6 июля главами внешнеполитических ведомств Ирана и Армении.

7 августа президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Баку для участия в трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана. Одной из тем двусторонних переговоров иранского и азербайджанского президентов стала тема отмены визы для граждан Ирана. Для граждан Азербайджана уже несколько лет нет необходимости получать визу для посещения ИРИ.