Оттава, 8 августа, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Канаде премьер-министр страны Джастин Трюдо стал героем соцсетей, случайно попав в камеру свадебного фотографа Марни Рекера, сообщает CNN.

Facebook Marnie Recker Marnie Recker

Рекер фотографировал свадьбу на пляже в Тофино (провинция Британская Колумбия). В один из кадров с невестой, идущей к месту церемонии с родителями, попал Трюдо, уходивший в этот момент с берега.

Фотограф сообщил, что премьер-министр встал в стороне, однако «самая уморительная фотография» все же получилась: в кадр Трюдо попал в штанах для серфинга и с обнаженным торсом.

Пользователи соцсетей оценили фотографию, наперебой приглашая премьер-министра на свои свадьбы: как в рубашке, так и без нее.