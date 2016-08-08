Москва, 8 августа, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Четверо грабителей напали на предпринимателя на юге Москвы, злоумышленники ранили мужчину ножом и похитили у него сумку, в которой было 360 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

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Инцидент произошел во второй половине дня 7 августа на улице Академика Понтрягина. Сначала нападавшие открыли стрельбу по автомобилю потерпевшего из травматического оружия, после чего нанесли ему колото-резаное ранение и отобрали сумку. С места преступления злоумышленники скрылись на машине.

Для розыска грабителей полиция объявила план «Перехват». Позднее автомобиль, в котором находился один из предполагаемых участников нападения на бизнесмена, был остановлен на востоке города.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, остальные участники разбойного нападения разыскиваются правоохранителями.