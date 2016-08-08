Мурманск, 8 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Властям и прокуратуре Мурманской области удалось добиться снижения задолженности по заработной плате на 23 миллиона рублей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, обнародованные региональным комитетом по труду и занятости населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

«То есть на 1 апреля размер долгов составлял 283 миллиона рублей в регионе, на текущий момент задолженность порядка 260 миллионов, — пояснила заместитель председателя комитета Ксения Зинатуллина. — Помимо того, что она снизилась на 23 миллиона рублей, удалось добиться и выплат работникам, их всего было произведено на 71 миллион рублей».

По словам Зинатуллиной, в регионе продолжается работа по выявлению должников.

«На текущий момент установлена задолженность на Мончегорском механическом заводе, раньше она у нас отсутствовала, недавно появилась «Севзапэлектромонтаж», там задолженность 5 миллионов рублей, «Комфорт плюс», — отметила представитель комитета. — На текущий момент общий размер задолженности по заработной плате составляет 259 миллионов рублей, задолженность фиксируется на 25 предприятиях региона. Большая часть традиционно, к сожалению, фиксируются на предприятиях-банкротах. Там выплаты возможны только после соблюдения и проведения всех процедур, предусмотренных законом».

Также, по информации региональных властей, 5 предприятий Мурманской области находятся в предбанкротном состоянии, на них приходится порядка 60 миллионов рублей задолженности.

«Это те предприятия, в которых процедуры ещё не введены, но в Арбитражные суды уже поданы соответствующие заявления, — объяснила заместитель председателя комитета. — Есть так называемые брошенные предприятия, их у нас не много, но тем не менее они присутствуют. В общей сложности задолженность по ним составляет порядка 10 миллионов».

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие полгода более тысячи раз мурманские работодатели нарушили права своих сотрудников. По данным региональной прокуратуры, для устранения 1320 нарушений закона в суд было направлено свыше 580 исковых заявлений.