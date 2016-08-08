Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Серия одиночных пикетов состоится сегодня, 8 августа, на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Они приурочены к предстоящему приезду в город президента Турции Реджепа Эрдогана для встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Пикеты, которые пройдут с 15:00 до 16:00 у Казанского собора, проводит общественная организация «Русский Путь».

Лозунги на плакатах пикетчиков будут обращены к Владимиру Путину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции.

В частности, президента России попросят напомнить турецкому коллеге о недопустимости сотрудничества с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ решением суда).

Кроме того, пикетчики заявят о том, что России в диалоге с Турцией необходимо обязательно учитывать интересы союзной Армении, а также курдского народа, подвергающегося репрессиям со стороны турецкого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Петербурге прошел митинг против восстановления отношений с Турцией. Его участники заявили, что не считают исчерпанной историю с уничтожением российского самолета турецким истребителем и не принимают так называемые извинения Эрдогана за этот инцидент и гибель российского пилота.

Напомним, встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоится 9 августа в Санкт-Петербурге. Повестка встречи не ограничена, сообщили источники в Анкаре и Москве. Накануне турецкий лидер назвал Путина «другом».