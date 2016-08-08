Москва, 8 августа, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В музее-заповеднике «Царицыно» можно будет совершить водную прогулку на древнерусской ладье и ботике Петра I. Временная навигация для пассажиров откроется на Верхнем Царицынском пруду на один день, 28 августа, в рамках фестиваля «Русское поле», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Василий Суриков. В лодке (Этюд для картины Покорение Сибири Ермаком)

На фестивале на воду спустят около 30 деревянных судов, копирующих русские ладьи, ботики и лодки разных исторических эпох. Управлять флотилией будут специально обученные реконструкторы из военно-исторических и морских клубов. Обеспечивать безопасность на воде и помогать размещать пассажиров в лодках будут сотрудники МЧС.

«Капитаны каждой из лодок будут в одежде того времени, к которому относится копия судна. Пассажирам расскажут о конструкции каждой ладьи и лодки и её истории. При желании любой человек сможет поучаствовать в командной гребле», — заявили в пресс-службе департамента национальной политики межрегиональных связей и туризма Москвы.

Среди судов, на которых можно покататься, точная реплика парусно-гребного ботика Екатерины II, на котором императрица совершала водные прогулки в Царском Селе. Также можно будет совершить поездку на копии ботика Петра I.

«Оригинал ботика хранится в музее под городом Переславлем-Залесским на Плещеевом озере. Именно в этих местах Пётр I создавал свою Потешную флотилию, с которой и началась история флота России», — отметила организатор фестиваля «Русское поле» Вера Молдованова.

Добавим, кроме ботиков, по Верхнему Царицынскому пруду будут курсировать две древнерусские ладьи. Каждая из них может вместить до 20 человек.

Напомним, в 2016 году фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдёт в Москве в пятый раз. Ожидается, что приедут гости и официальные делегации из 46 регионов России.

В 2015 году праздник в «Царицыно» посетили более 200 тысяч человек из 38 регионов России. Среди 3500 участников были фольклорные и академические коллективы, мастера-ремесленники, товаропроизводители, а также мастера джигитовки и реконструкторы.