Ростов-на-Дону, 8 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Матвеево-Курганском районе Ростовской области найден схрон боеприпасов времён Великой Отечественной войны, который долгие годы пролежал в когда-то цветущем саду на хуторе Демидовка. На заброшенном участке опасную находку обнаружили в прошлые выходные при проведении земляных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

vk.com/mius_front Находки поисковиков

В тайнике хранились более 120 снарядов калибра 80 мм и 75 мм. Место обнаружения было взято под охрану, вызвана бригада саперов.

Еще несколько находок обнаружены в Куйбышевском и Цимлянском районах. Так, неподалеку от села Куйбышево при выполнении полевых работ были обнаружены два снаряда времён далеких 40-х калибра 75мм — 85мм. При тех же обстоятельствах между станицей Макинской и хутором Антонов обнаружена мина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нынешнем году поисковики Дона в ходе полевых выходов обнаружили сотни взрывоопасных предметов. Нередко снаряды времен Великой Отечественной войны находят жители населенных пунктов Ростовской области. Но спасатели напоминают, что ни в коем случае к боеприпасам нельзя прикасаться во избежание несчастных случаев. Необходимо сообщить о находке в единую диспетчерскую службу и дождаться прибытия специалистов.

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