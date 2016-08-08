Ханты-Мансийск, 8 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Отстранение сборной России от участия в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро нарушает Конвенцию о правах инвалидов, заявил в своем персональном блоге сенатор от Югры, чемпион мира по пауэрлифтингу Эдуард Исаков.

David Pearson Флаг паралимпийских игр

«Налицо нарушение Конвенции о правах инвалидов. Необходимо разбираться в каждом отдельном случае применения спортсменами допинга и наказывать исключительно виновных. Подход к инвалидам должен быть иным, с пониманием того, что для многих из них спорт — это вся жизнь, благодаря ему они получают реабилитацию и социализацию», — считает представитель ХМАО в Совфеде.

Люди четыре года готовились к Олимпийским играм, превозмогая физические возможности. Отказ может привести к серьезным последствиям, сломать судьбы людей, считает Исаков.

«Я уважаю президента МПК Филипа Крэйвена за деятельность в сфере развития паралимпийского движения, но его решение дисквалифицировать российских спортсменов, руководствуясь необоснованными предположениями и доводами WADA — проявление слабости и признание невозможности отстаивать интересы людей с инвалидностью, — считает сенатор. — Главное, чтобы после таких заявлений и решений наши паралимпийцы не разочаровались, а продолжали заниматься спортом, были примером для людей, которые не видят будущего после приобретения инвалидности».

Отметим, из ХМАО покорять Параолимпийские вершины должны отправиться семь человек. Шесть легкоатлетов — Дмитрий Душкин, Евгений Малых, Ян Шкулка, Олеся Байсарина, Виталий Телеш и Алексей Ашапатов. И дзюдоистка из Сургута Ольга Позднышева.

Как сообщил Siapress.ru старший тренер югорской сборной по легкой атлетике Александр Боровых, который вместе со своими воспитанниками находится в Адлере, паралимпийцы «пошли прицепом следом за остальными легкоатлетами»."В любом случае, ребята сейчас тренируются, они в отличной форме. Если все будет хорошо, то 11 августа отправимся из Адлера в подмосковный Новогорск, а 30 августа полетим в Рио-де-Жанейро», — не теряет надежды Боровых.

Четырехкратный чемпион Параолимпийских игр по легкой атлетике Алексей Ашапатов сообщил, что новость об отстранении российской параолимпийской сборной от игр в Рио шокировала его. «Мы отдали очень много сил на тренировку и подготовку к соревнованиям, — говорит легкоатлет в интервью «Новостям Югры». Было потрачено столько сил, энергии и здоровья на это, а теперь вот такое непонятное решение… Наверное, последуют какие-то иски и судебные разбирательства, потому что наши права нарушены. Так просто это всё оставить нельзя. Мне бы очень не хотелось пропустить последнюю Олимпиаду в своей карьере. Я буду надеяться на лучшее».

Из Тюменской области участником Параолимпийских игр планирует стать легкоатлет Антон Прохоров. В списки участников XV Летних Параолимпийских играх от Ямало-Ненецкого округа вошли спортсмены регионального Центра адаптивного спорта. Ольга Казанкевич из Ноябрьска и Светлана Хайртдинова из Муравленко будут отстаивать честь страны в пауэрлифтинге.

Напомним, Параолимпиада-2016 пройдёт в Бразилии с 7 по 18 сентября.