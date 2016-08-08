В КНР обнаружены более 1 тыс. образцов древней наскальной живописи
Пекин, 8 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Археологи из Академии наук КНР обнаружили крупнейшую в истории страны коллекцию наскальных изображений. Удивительная находка была сделана в непосредственной близости от хребта Иньшань на территории автономного региона Внутренняя Монголия на севере Китая.
По словам руководителя экспедиции профессора Ван Сюэляна, наскальные рисунки прекрасно сохранились. Исследователи обнаружили изображения лосей, верблюдов, тигров и волков. Более трети рисунков изображают сцены из охоты, пишет «Сина синьвэнь».
По мнению археологов, изображения были выгравированы, а затем раскрашены древними племенами примерно 1000−1500 лет назад. Обнаруженные изображения проливают свет на жизнь древних кочевых народов, населяющих северную часть современного Китая.
В 2012 г. в том же районе археологи обнаружили 18 наскальных рисунков возрастом более 4000 лет. Среди рисунков были обнаружены изображения нескольких созвездий, в том числе Большой Медведицы.