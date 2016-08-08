Пекин, 8 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Археологи из Академии наук КНР обнаружили крупнейшую в истории страны коллекцию наскальных изображений. Удивительная находка была сделана в непосредственной близости от хребта Иньшань на территории автономного региона Внутренняя Монголия на севере Китая.

Peggy_Marco Китай. Горы. Пейзаж

По словам руководителя экспедиции профессора Ван Сюэляна, наскальные рисунки прекрасно сохранились. Исследователи обнаружили изображения лосей, верблюдов, тигров и волков. Более трети рисунков изображают сцены из охоты, пишет «Сина синьвэнь».

По мнению археологов, изображения были выгравированы, а затем раскрашены древними племенами примерно 1000−1500 лет назад. Обнаруженные изображения проливают свет на жизнь древних кочевых народов, населяющих северную часть современного Китая.

В 2012 г. в том же районе археологи обнаружили 18 наскальных рисунков возрастом более 4000 лет. Среди рисунков были обнаружены изображения нескольких созвездий, в том числе Большой Медведицы.