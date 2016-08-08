Вологда, 8 августа, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Депутат нижней палаты парламента РФ, экс-губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев считает, что озвученная идея объединения четырех регионов СЗФО больше говорит о предвыборной шумихе, чем о необходимости слияния субъектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) предложил объединить Новгородскую область с Псковской, Тверской и Вологодской с центром в Великом Новгороде. Парламентарий посчитал, что это поможет субъектам в развитии. Однако у его коллеги Вячеслава Позгалева сложился более скептический взгляд на такие манипуляции.

«Идея укрупнения регионов не нова, и даже был сделан ряд шагов в этом направлении. Один из примеров, это появление Забайкальского, Красноярского, Камчатского и Пермского края, когда из 89 российских регионов осталось 83. Но нынешний информационный виток больше напоминает предвыборную шумиху, потому что предпосылок для объединения субъектов в стране сейчас нет, и исходящая инициатива лишь подменяет роль и место в государстве Министерства экономического развития, которое и должно заниматься размещением производственных сил на территории России, выравнивая экономическое положение регионов», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Позгалев.

По его словам, административную реформу реализовывать в стране нужно, но не за счет частных инициатив, а через комплексный подход.

«За пример взять можно государственное устройство царской России конца 19 — начала 20 веков. Сегодня же в условиях многонационального государства и действующего административного устройства, когда уже сложно представить себе единую Чечено-Ингушскую республику или объединить мелкие национальные республики Поволжья, это невозможно. Поэтому считаю этот вопрос несвоевременным, неактуальным и бесперспективным в новейшей истории Российской Федерации. А если уж говорить о конкретном предложении конкретного коллеги, то в ответ могу предложить присоединить Новгородскую область к Ленинградской, а не поглядывать на Вологодскую губернию и другие соседние территории», — подчеркнул депутат Госдумы.

Вячеслав Позгалев отметил, что благополучие субъектов напрямую зависит от их руководителей. В качестве примера он привел Новгородчину — небольшой регион без достаточной экономической базы, который за последнее время добился серьезных успехов в экономическом развитии своей территории, в сельском хозяйстве и в промышленности.

Напомним, что в апреле этого года с идеей объединения регионов выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отмечала, что есть субъекты РФ, которые нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы.