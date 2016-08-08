Симферополь, 8 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Оператор Керченской паромной переправы, связывающей Крым с материковой Россией, сообщил об увеличенном времени ожидания парома, сообщает пресс-служба «Морской дирекции».

Andrew Butko Паром в Керченском проливе

В среднем, время ожидания парома увеличилось до 6−7 часов, однако переправа работает в штатном режиме. Увеличение периода ожидания связано с сезонным наплывом туристов, которые следуют в Крым.

В настоящее время на переправе работает шесть паромов, выполняющих в сутки от 12 до 14 рейсов. Оператор переправы предпринимает максимально возможные меры, направленные на повышение пропускной способности.

Всего за минувшие сутки через пролив было перевезено около 43 тыс. пассажиров, 8,3 тыс. легковых машин и около 620 грузовиков. Пиковыми для переправы станут периоды с 10 по 13, с 17 по 20 и с 24 по 27 августа.