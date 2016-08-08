Ярославль, 8 августа, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области разыгравшийся 7 августа ураган оставил без электроснабжения почти 2 тысячи человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Как пояснили в ведомстве, поваленные в результате прохождения грозового фронта деревья оборвали линии электропередач. По состоянию на 21.00 оказалось обесточено 466 частных жилых домов, без электричества остались 1996 человек, из них 405 детей.

«В настоящее время ведутся ремонтно-востановительные работы, очистка улиц от поваленных деревьев. На месте происшествия работают: ПСЧ-25, ПЧ-56, ПЧ-42, МРСК Центр Ярэнерго, оперативная группа ГУ МЧС России по Ярославской области», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Упавшее дерево в поселке Петровский вечером 7 августа перекрыло трассу М-8. Всего в регионе на провода упало около 40 деревьев, ветер и упавшие деревья повредили 18 крыш.

В МЧС по региону обещают к 15.00 восстановить электроснабжение, а к 17.00 полностью устранить последствия грозы.