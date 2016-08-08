Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Петербургское предприятие автоконцерна Nissan сегодня, 8 августа, возобновило свою работу после двухнедельного летнего перерыва.

m-nissan.ru Завод Nissan. Санкт-Петербург

Завод был временно остановлен 25 июля, а сотрудники отправлены в коллективный отпуск. После возобновления производственной деятельности завода других остановок пока не планируется, сообщают петербургские СМИ.

Завод Nissan был запущен Петербурге в 2009 году. В декабре 2014 года была запущена вторая очередь завода, благодаря которой производственная мощность была увеличена с 50 до 100 тысяч автомобилей в год. На заводе Nissan в Санкт-Петербурге в настоящий момент производятся модели Nissan Murano, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder и Nissan Qashqai.

По данным компании Nissan, в I полугодии 2016 года продажи автомобилей этой марки в России составили 36 324 автомобиля, что ниже показателя I полугодия 2015 года на 28%. Доля рынка составила 5,4%.