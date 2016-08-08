Ставрополь, 8 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

В Ставропольском крае в 2016 году поставлен новый рекорд собранного урожая зерновых культур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минсельхоза Ставрополья.

В регионе на площади 2,2 миллиона гектаров собрано 9,2 миллиона тонн зерна при средней урожайности 42,6 центнера с гектара. Это на 1 млн тонн зерна больше, чем в прошлом году.

«Результат является наивысшим в истории края», отметили в Минсельхозе.

Глава Ставрополья направил телеграмму о рекордных итогах уборочной кампании на Ставрополье председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Одновременно в регионе началась уборка столовых сортов винограда. В этом году планируется собрать более 2,5 тысячи тонн продукции.

На продажу жителям края будет представлено более 60 сортов отечественной и зарубежной селекции винограда, выращенной на юге и востоке края. Самые популярные из них — «Восторг», «Августин», «Кодрянка»,"Аркадия», «Кардинал».