Лондон, 8 августа, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Высокий суд Лондона намерен допросить международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера по делу о банкротстве российского ООО «Дальняя степь», сообщает 8 августа «Коммерсантъ».

World Economic Forum Уильям Браудер

Лондонский суд признал законной процедуру банкротства калмыцкого ООО, а также подтвердил полномочия конкурсного управляющего компании Кирилла Ноготкова. Теперь Ноготков обладает полномочиями по поиску на территории Англии и Уэльса активов предприятия, что означает возможность запроса финансовой документации и вызова свидетелей в рамках судебного процесса.

Ноготков вызвал в качестве таковых бывшего гендиректора «Дальней степи» Браудера и его партнера Ивана Черкасова. Управляющий собирается выяснить подробности двух операций, проходивших через банк HSBC в 2004 и 2005 годах. Эти операции упоминаются и в материалах дела следственного департамента МВД о преднамеренном банкротстве «Дальней степи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Дальняя степь» принадлежала фонду Браудера Hermitage Capital. Правоохранители считают, что компания стала центром скупки акций «Газпрома», что являлось нарушением российского законодательства.11 июля 2013 года Браудер, объявленный в международный розыск, был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорен к девяти годам заключения.

Подробнее: «Грязный бизнесмен» Браудер пытается манипулировать ситуацией в России»

Читайте также: Браудер крайне избирательно подходит к свободе слова — National Interest