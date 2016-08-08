Раменское, Московская область, 8 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Более 600 человек лишились электроснабжения в ночь на 8 августа в трех населенных пунктах Раменского и Воскресенского районов Подмосковья после сильной грозы. Пока восстановить электроснабжение удалось в двух деревнях — Степановское и Аргуново. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Вечером 7 августа после прохождения грозового фронта без электроснабжения остались деревня Степановское, деревня Аргуново и деревня Юрасово. В зоне отключения оказались 208 частных домов с населением около 648 человек. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

На место ЧП прибыли аварийно-восстановительные бригады и представители от администраций Раменского и Воскресенского районов.

Утром 8 августа электроснабжение было восстановлено в Раменском районе: деревнях Степановское и Аргуново.

Как корреспонденту ИА REGNUM уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, информации по восстановлению подачи электричества в Воскресенском районе на данный момент нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весь июль регион атакуют интенсивные грозы. Непогода не только нанесла ущерб жилым домам и автомобилям, но и привела к человеческим жертвам. 14 июля на Подмосковье обрушился настоящий ураган, были повреждены сотни автомобилей, обесточены отдельные районы области. В некоторых муниципалитетах объявляли режим ЧС. Тогда также не обошлось без человеческих жертв.