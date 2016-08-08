Киев, 8 августа, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Дороги

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Национальная полиция Украины назвала самые опасные автодороги Украины по итогам происшествий за шесть месяцев 2016 года. По данным ведомства, наиболее опасны трассы Винницкой, Волынской, Николаевской, Ровенской и Тернопольской областей. Нужно отметить, что, по-видимому, речь идет о динамике роста, так как по данным за тот же период прошлого года указанные области были отнюдь не лидерами по абсолютному количество аварий (от 644 в Ровенской до 1031 в Николаевской, для сравнения: в Одесской — свыше 5800). Однако если в среднем количество аварий по областям в 2016 году выросло на 30%, то в указанных областях — на 50−100%. Также сообщается, что, по данным ВОЗ, смертность на дорогах Украины составляет 12 человек на 100 тыс. населения. Это вдвое выше, чем в среднем по ЕС. Общая же смертность — до 4,5 тыс. участников автодвижения в год.

Первая причина аварий — аварийное состояние самих автодорог. Вице-премьер-министр Владимир Кистион в интервью для издания «Обозреватель» объясняет, что делается для того, чтобы повернуть указанную тенденцию вспять: «Задача первая — остановить разрушение дорог, привести их к нормальному техническому состоянию. Это займет несколько лет. Если же мы говорим о реконструкции, строительстве автодорог в соответствии с европейскими стандартами, то для этого нужно несколько больше времени и гораздо больший финансовый ресурс».

Оценка ситуации на автодорогах Николаевской области Украины может стать примером для прочих областей и всеукраинским ноу-хау. Николаевский областной совет полагает, что положение вещей может быть описано как «чрезвычайная ситуация техногенного характера». Областные власти даже обратились с просьбой к правительству прислать специальную комиссию для оценки аварийности дорог на месте. «Есть определенные положения, когда местные советы могут вводить на местном уровне чрезвычайные положения. Но совсем в других условиях. То есть ремонт дорог сюда как-то сложно пришить, как чрезвычайную ситуацию», — комментирует для радио «Голос столицы» просьбу областного совета бывший первый заместитель главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям Виталий Бут. При этом экс-чиновник признаёт, что существует опасность создания прецедента. В особенности, если правительство в Киеве уступит давлению местных властей в данном вопросе.

Основной причиной возросшей аварийности называют жаркую погоду — пользователи интернета выкладывают в Сеть фотографии асфальта с «поплывшей» разметкой. Однако дело не только в погоде. СМИ сообщают о вопиющем случае ремонта автодороги в селе Большой Кучуров (Буковина): асфальт, на перекладку которого потратили 1,5 млн грн, можно оторвать руками. В связи с этим уже объявлено о том, что Мининфраструктуры и правохранительные органы намерены проверить Государственное агентство автомобильных дорог Украины (экс-«Укравтодор») и госкомпанию «Автомобильные дороги Украины» на предмет коррупции. «У нас есть подозрения в системных злоупотреблениях при отчуждении и реализации недвижимого имущества ГАК «Автомобильные дороги Украины», — заявляет заместитель министра транспорта и инфраструктуры Юрий Лавренюк через свою пресс-службу. Ещё одной причиной внимания антикоррупционеров могут быть тендеры в трёх облавтодорах (Киевская, Черкасская, Закарпатская области) на общую сумму 1,5 млрд грн. Они объявлены в последние дни июля, что может быть расценено как попытка уклониться от использования системы ProZorro (Электронная система публичных закупок товаров и услуг для государственных нужд, обязательна к использованию с 1 августа 2016 года).

2 недели назад министр транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил о том, строительство проектов платных автодорог сегодня уже прорабатывается. В интервью ресурсу ЦТС министр уточнил, что первым таким проектом, вероятно, станет Большая кольцевая автодорога (Киев): «Теоретически мы готовы преступить к первому раунду переговоров по строительству Большой кольцевой автодороги вокруг Киева. Этот проект обговаривается давно. Возможно, 2017 год будет переломным, и это проект номер один, который мы сейчас рассматриваем». Однако начальник отдела инвестиций в инфраструктурные проекты Агентства инвестиций и развития Одесской областной государственной администрации Владимир Шемаев в комментарии для Hubs призывает задуматься над тем, насколько такие проекты реальны для Украины: «Вынося за скобки вопрос выкупа земли, 1 км современной дороги обходится в $5 миллионов. Протяженность (эксперт говорит о трассе Киев — Одесса. — Ред.) — 500 километров. Давайте грубо посчитаем: $2,5 млрд делим на срок окупаемости — 20 лет, это $125 млн в год. То есть $342,5 тыс. в день. Если по трассе ездят 10 тыс. машин (расчетный трафик для дороги 1-й категории), то выходит по $34 с машины (приблизительно 850 гривен). Две гривны за километр». Протяжённость кольцевой вокруг Киева будет впятеро меньшей, однако на стоимость километра это не повлияет. Кроме того, эксперт говорит о том, что это лишь прикидочные данные. В реальности расходы на эксплуатацию дороги, а также на пользование кредитом на строительство могут поднять эту стоимость вдвое.

Вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью газете «Голос Украины» озвучил оценку стоимости ремонта автодорог на территориях, не контролируемых Украиной. По его словам, это примерно 7 млрд грн. К этому следует прибавить ещё 360 млн грн на ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры, в котором, по словам вице-премьера, нуждается до тысячи таких объектов.

Закупка весовых комплексов для автодорог Украины будет профинансирована Европейским союзом. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на встрече с представителями Киевской городской администрации. Также, по его словам, количество таких комплексов будет увеличено. Вместо ранее запланированных 78 теперь планируется купить 105.

Железные дороги

Интернет-ресурс «Главное», со ссылкой на неназываемый источник в Донецкой железной дороге (одно из шести региональных подразделений «Укрзализныци»), сообщает о том, что в настоящий момент к ДонЖД готовится присоединение всех структур, находящихся на неконтролируемой Украиной территории. В частности, это означает возобновление финансирования их Украиной. Косвенно это подтверждается словами и.о. министра транспорта ДНР Игоря Андриенко в заявлении для журналистов. Чиновник сообщил о договорённости, достигнутой с компанией «Укрзализныця»: погасить перед железнодорожниками Донецка и Луганска задолженность по заработной плате. С другой стороны, у Игоря Андриенко нет полной уверенности в том, что данная договорённость будет выполнена.

Вполне вероятно, что визит гендиректора компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна в Донбасс, о котором в СМИ сообщалось 29 июля, является подтверждением информации, полученной от источника в ДонЖД. В частности, во время визита речь шла об интенсификации поставок угля и намерении довести ежедневный объём поставок до 100 тыс тонн. Последнее, как известно, невозможно осуществить без сотрудничества с руководством ДНР и ЛНР.

Войцех Балчун в интервью журналу «Фокус» жалуется на отсутствие полного контроля над компанией. По словам чиновника, этому мешает «кураторство её экс-главы — Евгения Кравцова (теперь первый заместитель министра и глава набсовета «Укрзализныци»: «Ситуация с кураторством Кравцова не очень комфортна для меня, поскольку ранее работавший здесь человек теперь осуществляет надзор за компанией. Но я надеюсь на его объективность, на то, что он окажется выше всех решений, которые принимались здесь раньше». Вместе с этим глава компании огласил количество уголовных дел, открытых в настоящее время против должностных лиц компании (470). Осталось неясным, следует ли понимать слова о «кураторстве» как завуалированный намёк на попытки экс-главы компании противодействовать расследованиям. Скорее, Балчун всё же имел в виду порядок назначения руководителей предприятий компании (процедура требует их согласования с наблюдательным советом). Польский менеджер утверждает, что это противоречит европейским стандартам корпоративного управления.

Балчун также намерен бороться с коррупцией в своём ведомстве, причём он не намерен ограничиваться лишь использованием системы закупок ProZorro. Он заявил о намерении привлекать к анализу закупок специалистов Национального антикоррупционного бюро.

Также поляком представлена долгожданная программа реформирования железной дороги Украины — «с четкими сроками и шагами». Сначала отмечаются основные проблемы — «замороженные, несмотря на 50%-ю инфляцию, тарифы на пассажирские перевозки, устаревший подвижной состав, невыполнение заказов модернизации и технического обслуживания сетей, разрушения ключевых объектов инфраструктуры из-за вооруженного конфликта в Донбасса, коррупция, 50 млрд грн долга (из которых 80% — в иностранной валюте), ограниченных инвестиций в пассажирский подвижной состав за последние пять лет и 9−10 млрд дол. США, необходимых в качестве инвестиций в грузовой подвижной состав». Балчун ставит шесть основных задач, которые предстоит решить «Укрзализныце», чтобы стать «современным европейским железнодорожным чемпионом» — в частности, минимизировать риски для обеспечения безопасности перевозок, в ближайшие 2−3 года провести модернизацию с привлечением 1 млрд дол. США внутренних инвестиций, снизить коррупцию на 90%, на 20% поднять уровень удовлетворенности как клиентов, так и сотрудников железной дороги, и выйти на показатели 300−500 млн дол. США дополнительного финансового результата.

5 августа Балчун и руководство УЗ провели масштабную встречу с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

«Представили правлением детальный план действий до конца 2016 года. У каждого из нас в президиуме — конкретные меры, даты, источники финансирования… Ищем один миллиард долларов, чтобы профинансировать наши потребности в следующие 2−3 года. Ставим цель — реструктурировать долг УЗ, 80% которого в иностранной валюте. И здесь есть виды на существенный прогресс», — сообщил по итогам мероприятия поляк.

Порты

Белоруссия может предложить Украине участие в любопытном транзитном проекте. В Минтрансе республики изучается проект строительства глубоководного речного порта на Днепре. После чего появится возможность доставлять грузы через Днепр и Чёрное море в Европу, Азию и Африку (либо, обратным путём, в Россию).

Исполнительный директор Ассоциации «Реки Украины» Дмитрий Козаченко в интервью изданию «Дело» подтверждает судоходный потенциал украинских рек, в частности Днепра. По его словам, их общая потенциальная пропускная способность достигает 60 млн т в год. При этом используется лишь малая часть транспортных возможностей украинских рек: за промежуток 2000−2014 гг речные грузоперевозки упали с 8,3 до 3 млн т в год. Среди основных причин такого положения вещей эксперт выделяет следующие: «Украинские речные суда стареют — сегодня более 80% из них морально и физически устарели, срок их эксплуатации превышает 20 лет. Возраст некоторых судоходных шлюзов на Днепре тоже приближается к предельному — 70 лет. Я знаю мнения специалистов, которые утверждают, что эти объекты так скудно финансировались, что дальнейшая их эксплуатация может угрожать реальной техногенной катастрофой. Недостаточное финансирование привело и к тому, что за два с половиной десятилетия длина речных судоходных путей сократилась почти в два раза. И все потому, что не хватало денег на поддержание глубин». Также эксперт отмечает, что в правительстве не уделяют достаточного внимания речным портам и речному судоходству. Так, существует закон Украины «О морских портах», однако аналогичного закона о речных портах никто не разрабатывал.

Преподаватель Одесского национального университета им. И. Мечникова Михаил Борисов во время общения с журналистами подверг критике практику передачи в аренду частным собственникам прибыльных причалов и терминалов: «Зачем это делается? Чтобы определенные люди на этом заработали. Сдавать в аренду — не выход. Но это происходит фактически уже во многих местах. И в Одесском порту, и в Ильичевском, и в порту «Южный». Это просто уклонение от уплаты налогов. Порты должны быть муниципальными. Порт «Южный» — должен принадлежать городу Южный, порт «Ильичевск» — городу Ильичевск, сейчас он Черноморск. Одесский порт — должен принадлежать городу Одесса, Херсонский — Херсону и так далее. Без этого ничего хорошего не получится». По мнению эксперта, частный капитал вряд ли сможет управлять портовой инфраструктурой эффективнее, поскольку падение перевалки, наблюдаемое сейчас в морских портах, — следствие глобальных процессов (в частности развитие транзитными державами собственного торгового флота). Местному бизнесу просто не под силу их изменить, а значит, государству нет смысла отказываться от прибыли. Также, по словам эксперта, 30% портовых мощностей Украины в настоящее время избыточны.

Слова эксперта подтверждают и в Ильичёвском порту, один из причалов которого в настоящее время готовится к передаче в аренду. Так, неназываемый источник в порту сообщает ресурсу «Подробности» следующее: «Нам приходится инкогнито привлекать внимание СМИ, так как открыто мы не можем выступить, поскольку тут же потеряем работу. Но при этом не можем согласиться с тем, что порт рубят на куски для раздачи частникам. Причал №10 и терминал, которые переваливают никелевую руду, — высокоэффективная и прибыльная часть порта, которая фактически кормит всё предприятие, поскольку по другим направлениям грузопотоки сильно упали. Если придет частник на десятый причал, много людей потеряет работу, поскольку арендатору мы будем не нужны».

Морские порты Украины ожидает внешний аудит. Об этом заявил журналистам заместитель главы Мининфраструктуры Украины Юрий Лавренюк: «Морские порты должны пройти внешний независимый финансовый аудит, являющийся обязательным в новой антикоррупционной политике Министерства инфраструктуры Украины». Задача аудита — поиск действующих и предупреждение потенциальных коррупционных схем. Кто будет назначен аудитором — пока не сообщается.

Аэропорты

Malaysia Airports Holdings Berhad может принять участие в управлении главными украинскими аэропортами, заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко на совместной пресс-конференции.

Как уточнила первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив, речь идет о возможности привлечения такого эффективного оператора в управление — «или на условиях государственного партнерства, или на условиях концессии — самыми большими аэропортами на Украине. «В первую очередь шла речь о «Борисполе», — сказала Ковалив.

Она сообщила, что украинская сторона пригласила представителей Malaysia Airports Holdings Berhad на Украину. «Первая тема для переговоров — обсудить, достаточно ли нам законодательства, чтобы это реализовать, или необходимо будет менять законодательство», — пояснила первый замглавы МЭРТ.

Делать что-то надо — украинские СМИ сообщают о недавнем вопиющем случае. В «Борисполе» во время выхода на посадку в самолет на одну из пассажирок с потолка упала гранитная плитка. Удар пришелся прямо в голову. Пассажир, летевший тем же рейсом, через социальные сети рассказал, что работники медицинской службы аэропорта не спешили к пострадавшей. «Врача ждали целых десять минут, и никакой особой помощи он не оказал. Кровь, слезы, шоковое состояние — и в итоге отмена полета у человека, летевшего в отпуск с ребенком!»

Из-за малого количества авиаперевозчиков аэропорты Ивано-Франковска, Днепра и Запорожья могут лишить авиационных сертификатов, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Меня беспокоит в последний месяц странное поведение отдельных аэропортов… В моем видении аэропорты должны быть заинтересованы получить максимальное количество авиаперевозчиков. С ними мы провели последнее совещание, и если ситуация не улучшится, мы будем просто рассматривать возможность отзыва авиационных сертификатов для этих аэропортов», — подчеркнул профильный министр.

Статистика

«Укрзализныця» сообщает об увеличении дохода от грузовых перевозок на 7,4% (январь — июнь 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). При этом грузопоток за тот же период снизился на 1%. «При сохранении текущей динамики грузоперевозок во втором полугодии можно предположить еще больший рост дохода по итогам 2016 года, так как тарифы на грузоперевозки в мае выросли на 15%», комментирует эту новость аналитик «ЦТС-Консалтинг» Павел Руденко. Сообщается также, что за первые 6 месяцев 2016 года компания получила чистую прибыль в размере 1,5 млрд грн. При этом доход от грузовых перевозок составил 25,8 млрд грн, а общий доход компании превысил 37 млрд.

Также «Укрзализныця» сообщает, что количество пассажиров поездов «Интерсити» и «Интерсити+» достигло в июле 382 тыс. чел (+76 тыс. к июлю 2015 года) при заполняемости 93%. В компании отмечают, что этот месячный показатель является наивысшим за всю историю эксплуатации скоростных поездов. В целом же перевозка пассажиров в поездах дальнего следования за январь — июль 2016 к аналогичному периоду в прошлом году выросла на 5% (51,7 и 44,8 млн пассажиров соответственно).

Украинские порты рапортуют об итогах деятельности. Порт «Южный» нарастил контейнеропоток (531 тыс. тонн), что в 1,6 раза больше, чем в январе — июле 2015 года. По большинству остальных показателей порт демонстрирует снижение: общая масса грузов за 7 месяцев 2016 года снизилась на 13,6% (23,776 млн т) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольшие относительные потери — в перевалке угля и нефтепродуктов (2075 и 161 тыс. т соответственно, т. е. на 31,3% и 38,1% меньше). Кроме контейнеров выросла перевалка сыпучих грузов и масла (728 и 606 тыс. т — +70% и 13,1% соответственно).

Бердянский порт сообщает о перевалке 1,991 млн т грузов за январь — июль и не приводит данных за прошлый год для понимания динамики. Известно лишь, что выполнение плана предприятия составило 145,3%. Указывается также, что рост июль-июль составил 3,1% (424,4 и 411,7 тыс т).

Администрация Одесского порта сообщает, что доля предприятия в перегрузке контейнеров морскими портами Украины достигла 80%. За январь — июль перегружено 269 464 TEU (+29,2%) с 296 судов (на 42 больше, чем в прошлом году).

В целом же, по данным ГП «Администрация морских портов Украины», общая грузопереработка в морских портах в январе — июле составила 74,06 млн т, снизившись на 9,6% в сравнении с прошлым годом. При этом перегрузка контейнеров за тот же период выросла до 336 892 TEU (+22,5%).

За первые шесть месяцев 2016 года пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 13,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, и составил 5,326 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы. В т.ч. в международном сообщении пассажиропоток вырос на 11,2% до 4612,2 тыс. человек.

По данным ведомства, за первое полугодие 2016 года объем пассажирских перевозок украинских авиакомпаний вырос по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 19,1% и составил 3253,2 тыс. человек, в т.ч. международные — на 18,2% — до 2903,5 тыс человек.