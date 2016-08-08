49,5% жителей Тверской области прошли диспансеризацию
Тверь, 8 августа, 2016, 10:39 — ИА Регнум. 49,5% от запланированного числа жителей Твери и Тверской области прошли диспансеризацию с начала 2016 года. Промежуточные итоги были озвучены на состоявшемся сегодня, 5 августа, заседании коллегии регионального министерства здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
Исполняющим обязанности Губернатора Тверской области Игорем Руденей поставлена задача при проведении диспансеризации особое внимание уделять людям трудоспособного возраста. «Именно эта категория граждан редко обращается за медицинской помощью в поликлинику по причине невнимательного отношения к своему здоровью или из-за нехватки времени», — акцентировал глава Тверского региона.
Кроме того, руководитель Тверской области считает, что мотивировать работников предприятий и организаций на прохождение диспансеризации, должны, в том числе профсоюзные организации.
В ходе диспансеризации у граждан выявляются заболевания, определяются группы состояния здоровья, диспансерного наблюдения, назначается лечение. При необходимости пациенты направляются на дополнительное диагностическое исследование, в том числе высокотехнологичное, а также на санаторно-курортное лечение.
По данным специалистов, среди факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленных в ходе уже проведенной диспансеризации, лидируют неправильное питание (23% обследованных), избыточная масса тела (17,7%) и курение табака (13,2%).
Министр здравоохранения Тверской области Роман Курынин отметил, что выявление заболеваний на ранней стадии положительно сказывается на результатах лечения и качестве жизни пациентов. Глава Минздрава подчеркнул также, что ответственность за качество проводимой диспансеризации лежит на главных врачах медицинских учреждений.
Граждане проходят диспансеризацию бесплатно один раз в три года в медицинской организации по месту жительства, работы или учебы по полису ОМС.