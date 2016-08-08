Тверь, 8 августа, 2016, 10:39 — ИА Регнум. 49,5% от запланированного числа жителей Твери и Тверской области прошли диспансеризацию с начала 2016 года. Промежуточные итоги были озвучены на состоявшемся сегодня, 5 августа, заседании коллегии регионального министерства здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области

Исполняющим обязанности Губернатора Тверской области Игорем Руденей поставлена задача при проведении диспансеризации особое внимание уделять людям трудоспособного возраста. «Именно эта категория граждан редко обращается за медицинской помощью в поликлинику по причине невнимательного отношения к своему здоровью или из-за нехватки времени», — акцентировал глава Тверского региона.

Кроме того, руководитель Тверской области считает, что мотивировать работников предприятий и организаций на прохождение диспансеризации, должны, в том числе профсоюзные организации.

В ходе диспансеризации у граждан выявляются заболевания, определяются группы состояния здоровья, диспансерного наблюдения, назначается лечение. При необходимости пациенты направляются на дополнительное диагностическое исследование, в том числе высокотехнологичное, а также на санаторно-курортное лечение.

По данным специалистов, среди факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленных в ходе уже проведенной диспансеризации, лидируют неправильное питание (23% обследованных), избыточная масса тела (17,7%) и курение табака (13,2%).

Министр здравоохранения Тверской области Роман Курынин отметил, что выявление заболеваний на ранней стадии положительно сказывается на результатах лечения и качестве жизни пациентов. Глава Минздрава подчеркнул также, что ответственность за качество проводимой диспансеризации лежит на главных врачах медицинских учреждений.

Граждане проходят диспансеризацию бесплатно один раз в три года в медицинской организации по месту жительства, работы или учебы по полису ОМС.