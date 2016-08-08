Москва, 8 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Ситуация в Турции в целом не безразлична жителям России. За событиями в этой стране следят 60%, однако пристально отслеживают новости только 16%, тогда как 44% узнают информацию время от времени. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Бег

Власти Турции в целом вызывают у граждан России преимущественно негативные чувства: недоверие (24%), разочарование (14%), осуждение (12%) и т.д. Однако на фоне недавних событий каждый десятый опрошенный (10%) выразил им сочувствие. 32% нейтрально относятся к турецкому руководству.

Попытка переворота в Турции, по словам 19% респондентов, была предпринята турецкими военными, по мнению 17% — западными спецслужбами. 12% считают организатором президента страны, 12% — исламистских радикалов.

Россия в данной ситуации должна занять позицию нейтралитета — считают 67% граждан РФ. Поддержать президента Эрдогана предлагают 14%, тогда как оппозиционерам симпатизируют лишь 3%.

Опрос ВЦИОМ проведен 23−24 июля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.