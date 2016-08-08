Москва, 8 августа, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля растет к доллару США и евро в ходе торгов 8 августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

По состоянию на 10:28 мск, доллар подешевел к рублю на 47,75 копейки и составил 65,07 рубля.

В свою очередь, евро упал на 54,25 копейки — до 72,14 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 августа Банк России значительно понизил официальные курсы доллара США и евро. Так, курс доллара США к рублю опустился на 83,14 копейки — до 65,5627 рубля. Евро установлен на отметке 73,0303 рубля, он потерял 89,29 копейки. Нефть марки Brent выросла на 0,16% — до $44,34.