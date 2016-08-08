Калуга, 8 августа, 2016, 10:28 — ИА Регнум.



kaluganews.ru Российские пляжные волейболистки Екатерины Бирлова и Евгения Уколова.

Пляжная волейболистка из Калужской области Екатерина Бирлова вместе с Евгенией Уколовой накануне уступили свой первый матч олимпийского турнира в Рио по пляжному волейболу бразильскому дуэту Ларисса Франса — Талита Антунес со счетом 0:2 (14:21, 16:21). Встреча продлилась полчаса, сообщает 8 августа корреспондент ИА REGNUM.

Бразильянки считаются наиболее титулованными спортсменками олимпийского турнира в Бразилии. Ранее Ларисса Франка выиграла бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне и является чемпионкой мира, а Талита Антунес стала победительницей прошлогоднего финала Кубка мира.

«Игра сложилась не так, как мы планировали. Бразильянки очень сильная пара, мы настраивались, но делали очень много своих ошибок. Поэтому получился такой счет. Ну ничего, начали плохо — значит, закончим хорошо», — сказала на пресс-подходе калужская спортсменка Екатерина Бирлова.

«Не могу сказать, что мы нервничали, но очень хотели показать свой максимум. Бразильянки заставляли нас рисковать, поэтому и допускали ошибки. В принципе, я считаю, даже в сегодняшней игре некоторые вещи у нас получились. Для старта все нормально, сейчас уже хочется думать о следующей игре», — заявила Евгения Уколова.

Следующий матч россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова проведут 9 августа против пары из Польши Моника Бржостек — Кинга Колосинска.

Как сообщало ИА REGNUM, пляжная волейболистка Екатерина Бирлова стала единственной представительницей Калужской области на летних Олимпийских играх в Бразилии. В паре с Евгенией Уколовой она выступает в подгруппе «А», где россиянки продолжат борьбу за право выхода в плей-офф со сборными Польши и США. Это уже вторая Олимпиада для калужанки Екатерины Бирловой. Ранее девушка приняла участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Напомним, пляжная волейболистка Екатерина Бирлова — мастер спорта международного класса, чемпионка России, вице-чемпионка Европы 2015 года.

Читайте также: Калужская область будет представлена на Олимпиаде пляжным волейболом