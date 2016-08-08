Тверь, 8 августа, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Бизнес в Тверской области должен работать открыто, правительство же региона со своей стороны готово оказать помощь с получением заказов, а также обеспечением льготными кредитами. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, заявил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя 5 августа на встрече с руководителями крупнейших предприятий области.

Пресс-служба правительства Тверской области

Глава региона подчеркнул, что для экономики Тверской области важно развитие всех форм бизнеса, и главное — чтобы предприниматели работали открыто. «Если предприятие честно платит налоги, создает рабочие места, ему всегда будут открыты двери в органах власти региона. Наша задача — сделать так, чтобы платить налоги в регионе было модно. Со своей стороны мы готовы помогать вам с заказами, рынками сбыта, созданием инфраструктуры, решением вопросов субсидирования, получения льготных кредитов», — сказал Игорь Руденя.

На встрече также обсуждался кадровый вопрос. Игорь Руденя призвал руководителей предприятий отдавать предпочтение местным специалистам. Он также добавил, что в ближайшее время финансирование среднего образования увеличится, но при этом ставка будет сделана на наиболее востребованные профессии.

Другое важное условие для качественного ведения бизнеса — наличие необходимой инфраструктуры и логистики. Для этого в Твери будет создана новая бизнес-зона «Тверь Сити», где офисные центры будут располагаться в шаговой доступности от вокзала.

В Тверской области началось формирование межрегионального промышленного кластера метровагоностроения, идет процесс создания регионального Фонда развития промышленности. Всё это не только даст новые возможности для развития предприятий, но и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, его популяризации на общероссийском и международном уровне.

На встрече также был поднят вопрос продвижения тверских товаров на общероссийские рынки сбыта, повышения уровня их узнаваемости, ведь нам по праву есть чем гордиться. Игорь Руденя подчеркнул — в области должна быть создана соответствующая программа поддержки тверских производителей. Серьезные шаги в этом направлении уже делаются. В частности, в Конаковском районе планируется создать особую зону для торговли местных производителей. Подобные тверские «брендовые» магазины появятся и на заправках «Роснефти» на трассе М-10.