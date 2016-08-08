Нарьян-Мар, 8 августа, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе к участию в думских выборах допущены только кандидаты от политических партий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном избиркоме, до 18 часов 3 августа кандидаты-самовыдвиженцы должны были представить по три тысячи подписей жителей региона в свою поддержку. Мария Полякова заручилась поддержкой только 667земляков. Владимир Кисляков и Максим Малышев подписи не представили. Соответственно, все трое кандидатов выбывают из предвыборной гонки.

Удостоверения кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого созыва получили Андрей Смыченков (ЛДПР), Алексей Лебедев (Коммунистическая партия Коммунисты России), Александр Саблин (КПРФ) и Сергей Коткин («Единая Россия»), Виктор Шустров («Справедливая Россия») и Наталия Солуянова («Родина»). Поскольку кандидаты выдвинуты партиями, процедуру сбора подписей им проходить не нужно, иные документы были представлены в Избирком.

Выборы в Госдуму VII созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября по смешанной системе. Половина из 450 депутатов будет избираться по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Один из одномандатных округов (№221), самый небольшой в стране по числу избирателей, представляет собой территорию Ненецкого автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Архангельской области отказ в регистрации получили два самовыдвиженца. Причина — в отсутствии необходимого числа достоверных подписей.