Пекин, 8 августа, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Со следующего месяца на железнодорожной линии Чжэнчжоу — Сюйчжоу будет запущен самый быстрый серийный пассажирский поезд в мире. Средняя скорость пассажирского поезда CRH3C составит 380 км/ч.

wikiwand.com Пассажирский поезд CRH3C

Благодаря модернизации пассажирских составов CRH3C, построенных по лицензии немецкого концерна Siemens AG, и доработке железнодорожного полотна время в пути между между провинциями Хэнань и Цзянсу сократится со 153 до 80 минут, пишет «Синьхуа».

Максимальная скорость на отдельных участках маршрута достигнет отметки 400 км/ч, что является абсолютным рекордом среди серийных пассажирских поездов.

Абсолютный рекорд скорости был установлен в апреле 2015 г. — японский поезд на магнитной подушке MLX01 развил 603 км/ч. Однако данный поезд, как и французский TGV, развивший 578 км/ч, до сих пор не являются серийными.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 июня китайская железнодорожная корпорация China Railway Corporation (CRC) завершила строительство последнего участка высокоскоростной железной дороги, связывающей Шанхай со столицей провинции Юньнань г. Куньмин.