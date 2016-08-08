Кливленд, США, 8 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Российский пианист Никита Мндоянц признан лучшим среди участников Международного конкурса пианистов (CIPC), прошедшего в городе Кливленде (штат Огайо, США). Москвич выиграл конкурс, оставив на втором месте итальянского соперника, сообщили в пресс-службе CIPC.

clevelandpiano.org Никита Мндоянц на Международном конкурсе пианистов

Мероприятие завершилось 7 августа. Первой премии удостоился 27-летний пианист Никита Мндоянц из Москвы. Вторую премию вручили 20-летнему итальянцу Леонардо Колафеличе, который учится в консерватории города Бари (регион Апулия, Италия).

Третье место заняла украинская пианистка Динара Клинтон. Четвёртое место также занял пианист из России — Георгий Чаидзе.

Конкурс пианистов в Кливленде проходит каждые три года: участвовать в нём могут музыканты в возрасте от 18 до 30 лет. В финал конкурса выходят четыре пианиста. Размер первой премии составляет $75 000.