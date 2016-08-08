Цхинвал, 8 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В Южной Осетии проходят мероприятия, посвященные восьмой годовщине войны в августе 2008 года. Жители и гости республики, среди которых были матери погибших в Цхинвале российских военнослужащих, возложили цветы и венки к местам их гибели, памятникам.

ИА REGNUM Траурная акция «Память жива, пока помнят живые…»

Участники мероприятий побывали и на территории бывшего расположения миротворцев — военном городке, который был полностью сожжен в августе 2008 года.

В «Музее сожженных душ» у Зарской дороги, где после окончания боевых действий собрали сожженные автомобили, на которых мирные жители пытались вырваться из охваченного войной Цхинвала, священники Аланской епархии совершили молебен по усопшим.

В воскресенье вечером на Гергиевской лестнице прошла траурная акция «Память жива, пока помнят живые…». Здесь, на ступенях лестницы, были выставлены фотографии погибших восемь лет назад мирных жителей, осетинских и российских военнослужащих.

«На долю Южной Осетии выпало немало испытаний, но самыми чудовищными были дни августа 2008 года, когда на спящий Цхинвал обрушились тысячи снарядов, унесшие жизни многих людей. Мы каждый раз собираемся здесь, чтобы вспомнить тех благодаря кому мы живем в свободной независимой стране», — сказал на митинге президент республики Леонид Тибилов.

Он поблагодарил родных и близких защитников Отечества, которые пожертвовали своими жизнями, защищая Цхинвал. Их память участники акции почтили минутой молчания.

Мать Героя России Раушана Абдуллина, погибшего в Южной Осетии, со слезами на глазах говорила о том, что ей очень тяжело в прошедшем времени говорить о своем сыне.

«Я впервые в Южной Осетии, я, наконец, увидела ее мужественных жителей. На той войне я потеряла самое дорогое — родного сына. Наши миротворцы оказались в Южной Осетии в нужный час, и они с честью выполнили свою задачу, но, к сожалению, ценой своих жизней», — сказала Любовь Абдуллина.

Мальчик Георгий, который поднялся на лестницу, обратился ко всем жителям республики, чтобы они вместе с ним попросили «Боженьку, чтобы он навсегда запретил войну».

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия начала войну против Южной Осетии, в результате боевых действий были разрушены тысячи домов и административных зданий, школы, больницы, детские сады. В ответ на действия грузинского руководства Россия объявила о начале операции по принуждению агрессора к миру, которая завершилась 12 августа.

26 августа Россия признала независимость Южной Осетии.