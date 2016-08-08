Москва, 8 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Суд признал 22-летнего студента одного из столичных вузов виновным в совершении ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погибли три человека и серьезно пострадал еще один, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Осужденный приговорен к трем годам колонии общего режима.

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«В результате аварии от полученных травм один из пассажиров BMW скончался на месте, второй через несколько дней умер в больнице, еще одной пассажирке BMW был причинен тяжкий вред здоровью. Водитель одной из встречных иномарок, находившийся после происшествия на лечении за границей, также скончался», — пояснили в пресс-службе.

По факту ДТП в отношении водителя «БМВ», 22-летнего студента было возбуждено уголовное дело.

Напомним, 3 октября 2015 года на проезжей части Кутузовского проспекта произошло ДТП с участием трех иномарок. Водитель «БМВ» без госномера, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами «Порше» и «Рендж Ровер».