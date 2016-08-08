Тбилиси, 8 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, Грузия чтит память сограждан, погибших во время августовской войны 2008 года. С утра на братскую могилу на кладбище Мухатгверди приходят родственники погибших, политики и рядовые граждане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи памяти

Одной из первых у братской могилы появилась бывший министр обороны Грузии, один из лидеров Республиканской партии Тинатин Хидашели. В своем комментарии журналистам она отметила необходимость привлечения к ответственности «виновника этого преступления», независимо от размером совершившего преступление государства.

«Нельзя оставлять безнаказанным такое преступление, которое произошло в Грузии 8 лет назад. Это была этническая чистка и целый каскад военных преступлений», — пояснила Хидашели.

По ее оценке, значение 8 августа для Грузии намного шире, чем память о войне, и этот день, по мнению бывшего министра, должен стать днем единства народа, страны и избирателей. Она призвала всех на предстоящих выборах единогласно сказать «нет» российской окккупации и российской пропаганде, которую ведут в Грузии некоторые политические силы. Хидашели выразила надежду, что расследование событий августа 2008 года, которое ведет Гаагский международный суд, будет доведено до логического конца.

Политическое заявление с акцентом на предстоящие выборы на кладбище Мухатгверди сделал и лидер движения «Государство для народа» Паата Бурчуладзе, который увидел со стороны властей угрозу пренебрежения тем, за что погибли воины в августе 2008 года. Он пообещал, что его партия после победы на выборах сделает все и доведет до конца то великое дело, ради которого героически погибли граждане Грузии 8 лет назад.