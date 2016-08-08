Озёры, Московская область, 8 августа, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В подмосковном городе Озеры третий день продолжаются поиски пропавшей девочки Вероники Ч. Шестилетний ребенок ушел с участка в районе ул. Краснофлотская 6 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор поисков проекта «Лиза Алерт».

piper60 Песок. След. Вода

«Сейчас ведется оклейка и опрос населенных пунктов, прочес природной среды, осмотр воды и прочес леса. Пока ее найти не удалось. Она ушла с участка частного дома прямо в Озерах. Мы работаем в тесном взаимодействии со всеми службами. В поисках вчера было задействовано волонтеров и неравнодушных граждан 160 человек, а от служб примерно 50−60 человек», — пояснила координатор поисков девочки.

Приметы девочки: рост 115 см, волосы светло-русые, вьющиеся до плеч, глаза серые. В день своей пропажи Вероника была одета в розовую майку с изображением принцессы, розовые шорты, розовые босоножки.