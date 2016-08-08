Ростов-на-Дону, 8 августа, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Футбольные болельщики «Ростова» раздосадованы уходом Курбана Бердыева на самом старте сезона 2016/17 и винят в этом донского губернатора Василия Голубева. Петиция, адресованная президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой об отставке главы региона собрала уже около 900 подписей, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

vk.com/fcrostov Болельщики ФК «Ростов»

Автор обращения — ростовчанка Ксения Петрова — от имени многомиллионных болельщиков поблагодарила туркменского специалиста за его вклад в развитие донского футбола и счастье, которое он подарил многим болельщикам. Но волшебства Бердыева, к сожалению, желто-синие теперь не ощутят.

«Почему наш тренер уходит в тот момент, когда клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов и до групповой стадии остался один шаг? Почему со стороны руководителей области и клуба такое безразличное отношение к футболу в регионе и к болельщикам? Этими вопросами задается каждый человек, кому небезразлична судьба нашего родного клуба», — написала горожанка.

Бездействием назвала деятельность собственника клуба — правительства Ростовской области — Ксения Петрова. «На Дону никогда не было такого футбольного бума, как сейчас: стадион заполняется полностью, билеты раскупаются за несколько часов, подрастающее поколение футболистов хочет брать пример с нынешних игроков нашего клуба и его тренера», — подчеркнула инициатор обращения.

По её словам, руководство команды должно разъяснить болельщикам, почему Бердыев ушел. Особенно актуален этот вопрос в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который Ростов-на-Дону примет летом 2018 года, как один из городов-организаторов. «ФК «Ростов» должен жить, а не существовать!» — считает автор обращения.

Напомним, губернатор Василий Голубев в конце июня в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что Курбан Бердыев остается в «Ростове» еще на два года. Контракт был подписан, но детали его не разглашались. Упорно ходили слухи о том, что один из пунктов договора касался финансового благополучия клуба, то есть задержки по заработной плате были неприемлемы. Но оказалось, что проблема заключалась и в усилении состава команды. Это подтвердил накануне тренер Дмитрий Кириченко.

«Нам нужно два-три человека для ротации. Игры складываются очень тяжело, сейчас легких матчей не бывает. Ребята теряют силы, кто-то травмируется. Без новых футболистов будет очень сложно», — сказал Кириченко, подтвердив отказ собственника в покупке новых игроков.