Якутск, 8 августа, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Жительница Якутии будет вынуждена отдать своего ребёнка чужим людям. Такова цена спасения её младшей сестрёнки, заболевшей лейкемией. У семьи просто не было денег на лечение малышки, и люди, заплатившие за её выздоровление, попросили взамен родить им ребёнка.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

Письмо с исповедью суррогатная мать, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности, прислала в редакцию ИА Sakhanews.

«Прошу меня не осуждать строго, просто у меня больше нет сил молчать. Чувство безысходности парализовало меня. Как я докатилась до такой жизни?» — так начинается письмо.

Женщина рассказывает, что она из неблагополучной сельской семьи: «Мать и отец только и делали, что пили и «строгали» детей. Мы росли в ужасающих условиях вечного голода и пьяного мордобоя». Окончив школу, она уехала в Якутск, а младшие братья и сёстры остались в деревне.

Как-то в парке с якутянкой завязала знакомство молодая женщина, которая стала помогать ей, иногда отдавала одежду, угощала. А потом оплатила спасение младшей сестрёнки, которая заболела лейкемией.

В письме будущая суррогатная мать пишет: «Я отрывками помню, как страшно кричала и выла, как дикий волк. Я боялась пропустить каждую секунду рядом с ней, держала тонкие пальчики, вдыхала детский беззащитный запах. Я за три дня постарела на десять лет».

Женщина обошла всех врачей, но ей говорили, что ничем помочь нельзя. Потом она узнала, что в заграничной клинике сестру можно вылечить, но стоить это будет более 3 миллионов рублей. «И тогда Марина предложила полностью оплатить поездку, лечение. А взамен родить для них ребёнка. Я для них оказалась идеальной суррогатной матерью — молодая, здоровая, даже гены моих родителей их не испугали. И, самое главное, я — нищая».

Операция прошла успешно, ребёнка вылечили, и теперь суррогатные родители щедро помогают будущей матери, а после родов перепишут на неё квартиру.

«Я практически ни в чем не нуждаюсь Я чрезмерно благодарна Марине и ее мужу за спасение моей сестры. И все же… Я чувствую биение сердца моего ребенка, чувствую прикосновение ее маленьких ножек и ручек. Мое сердце в такие моменты переполняется такой всеохватывающей нежностью, что не хватает воздуха. Но потом мир тускнеет, когда я понимаю, что мне никогда не взять ее на руки. Одним из условий сделки является то, что после рождения и передачи ребенка между нами не будет никаких контактов. Марина с мужем собираются переехать жить за границу», — пишет якутянка в своей исповеди.

«Я знаю, что у меня нет другого выхода. Но высказалась, и чуть полегчало… Прости меня, моя, но не моя доченька», — так заканчивает женщина своё письмо.