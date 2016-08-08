Москва, 8 августа, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в настоящее время нет предпосылок для заморозки нефтедобычи: цены «более-менее на нормальном уровне». Об этом глава Минэнерго РФ сообщил журналистам сегодня, 8 августа.

rosneft.ru Добыча нефти

«Я думаю, что сейчас предпосылки для этого не созрели, учитывая, что цены более-менее на нормальном уровне — между $45 и $50», — сообщил Новак.

Новак отметил, что необходимость заморозки добычи может возникнуть в том случае, если цены поползут вниз. Ценовую ситуацию нужно будет тщательно отслеживать, особенно по мере приближения зимнего периода.

«Сейчас летние пики спроса и потребления нефти с учетом жаркой погоды, здесь надо смотреть сезонный характер», — заявил Новак.

Новак заверил аудиторию, что Россия присоединиться обсуждению ситуации с заморозкой, если его инициирует Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Также он анонсировал возможную встречу с министром нефти Саудовской Аравии в Алжире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 8:31 мск баррель североморской нефтяной смеси Brent с поставкой в октябре вырос на 0,45% и составил $44,47. Нефть марки WTI к этому времени прибавила 0,476% и выросла до $42 за баррель.