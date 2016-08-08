Москва, 8 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Объем поступлений НДФЛ в бюджет Москвы от трудовых мигрантов в первом полугодии 2016 года составил 6,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономической политики и развития Москвы. При переходе на патентную систему для мигрантов налоговые поступления в бюджет города в 2,3 раза превысили поступления от налога на прибыль от столичных нефтяных компаний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Размер платежа за трудовой патент в Москве составляет 4200 рублей. «Институт патентов для мигрантов состоялся: в столице создан эффективный инструмент контроля и регулирования трудовых миграционных потоков. С одной стороны, в Москве произошла легализация иностранной рабочей силы, миграционный рынок стал прозрачнее и удобнее для работодателей и самих мигрантов, с другой — переход от квот на патенты позволяет защитить рабочие места москвичей», — заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

По словам главы департамента, важно развивать достигнутые успехи в сотрудничестве со всеми участниками процесса — правоохранительными структурами, работодателями, экспертами, лидерами мнений в миграционной среде.

«В числе первоочередных вопросов — более активная профилактика правонарушений в сфере миграционного законодательства, привлечение работодателей к легализации иностранных работников, опережающее, еще до их приезда в Москву, информирование иностранных граждан о правилах трудоустройства», — отметил Решетников.

Напомним, что единый городской пункт приема документов и выдачи патентов Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) открыт в Сахарово (Московская область). За 1-е полугодие 2016 года центром выдано 195 тысяч патентов, проведено 199 тысяч медицинских обследований и 128 тысяч тестирований по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации.

В 2016 году размер платежа за трудовой патент в Москве составляет 4200 рублей. Платеж за патент является авансовым платежом по НДФЛ, который может быть заявлен бизнесом, использующим труд мигрантов, к возврату.